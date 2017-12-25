В Казани автобус въехал в двери мечети (фото)

В социальных сетях появилось фото, на котором запечатлен красный автобус, протаранивший двери одной из мечетей города. Фото сопровождает подпись: "На Тукая возле Колхозного рынка автобус припарковался прямо в мечеть".

В пресс-службе УГИБДД Казани агентству "Интерфакс" сообщили, что в настоящее время выясняются причины произошедшего, на месте работает экипаж.

Позже в пресс-службе ГИБДД Казани уточнили, что в автоаварии никто не пострадал. По словам собеседника агентства, авария произошла в 13:40 на перекрестке улиц Камала и Тукая в Казани.

"В момент ДТП в автобусе пассажиров не было. Водитель и кондуктор также не пострадали", - уточнил сотрудник ГАИ.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Между тем прокуратура Татарстана организует комплекс проверочных мероприятий в связи с этим ДТП.