Киев заявил о поставках летального оружия из ЕС

По его словам, в основном ВСУ закупают аналоги советских боеприпасов, которые производят в странах бывшего соцлагеря. Из стран Европы на Украину поступают ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы для гранатометов, некоторые артиллерийские припасы (100 мм и 152 мм), пишет Korrespondent.net.

Называть, какие именно страны продают Украине оружие, в каких объемах и по каким ценам Барбул отказался. В то же время он подчеркнул, что на внешних рынках сохраняются значительные ограничения по продаже Украине летального оружия.

"Ситуация поставок летального оружия в воюющую страну – это ограничение для всех. У нас бывают ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставки боеприпасов уже в течение двух лет", – сказал он.

Кроме того, глава госпредприятия сообщил, что на Украину в этом году уже поставляли летальное оружие из США – партии гранатометов PSRL-1 (модернизированные советские РПГ-7).

Недавно Президент Украины Петр Порошенко во время своей беседы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудили вопрос предоставления Украине летального оружия.