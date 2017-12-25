Как отмечают Рождество в приютах для бездомных

Координатор раквереского приюта Ивика Абнер сказала, что, как и в прошлые годы, в это Рождество бездомным дают рождественский ужин с традиционной кровяной колбасой, тушеной капустой и картошкой. "Подарки они не получают. В пятницу мэр принес немного еды", - сказала Абнер.

Вчера в приюте для бездомных было восемь человек. По словам Абнер, рождественская пора для некоторых из них - самое грустное время. "Они грустят из-за близких, из-за того, что личная жизнь сложилась так, как сложилась", - сказала Абнер.