Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Как отмечают Рождество в приютах для бездомных

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Marianne Loorents

Рождественский вечер в раквереском приюте для бездомных не особо отличается от других вечеров. Люди все так же сидят перед телевизором, разговаривают и играют в карты. Только ужин не такой как всегда - более обильный, рождественский, пишет Virumaa Teataja.

Координатор раквереского приюта Ивика Абнер сказала, что, как и в прошлые годы, в это Рождество бездомным дают рождественский ужин с традиционной кровяной колбасой, тушеной капустой и картошкой. "Подарки они не получают. В пятницу мэр принес немного еды", - сказала Абнер.

Вчера в приюте для бездомных было восемь человек. По словам Абнер, рождественская пора для некоторых из них - самое грустное время. "Они грустят из-за близких, из-за того, что личная жизнь сложилась так, как сложилась", - сказала Абнер.

Наверх