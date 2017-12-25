Стрельба, безумные ДТП и секс на Певческом поле: самые популярные видео Postimees за год

31 октября на площади Вабадузе полицейский выстрелил в размахивавшего ножами босого мужчину. Раненого увезли в больницу, где он скончался в 12 часов дня.

В мае в Йыгевамаа полиция остановила удиравшего от стражей порядка водителя с помощью "ежа". Машина с лопнувшими покрышками остановилась лишь спустя несколько километров.

В феврале в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне в магазине на улице Тёэстузе продавцу угрожали ножом и пытались ограбить кассу. Злоумышленником оказался Андрус Эльбинг, известный рэп-исполнитель, выступающий под псевдонимом Beebilõust.

В феврале этого года в Курессааре бортовая камера запечатлела ДТП, виновником которого стал поспешивший на помощь пожилой женщине водитель: он выбежал из машины, забыв поставить ее на ручник. Пожилая дама отделалась испугом.

В марте сотрудники бюро Центральной криминальной полиции по борьбе с организованной преступностью в ходе полицеской операции задержали 31-летнего Максима и 27-летнего Андрея. Оба подозреваются в продаже различных наркотиков и в вымогательстве.

В октябре в Таллинне внедорожник врезался в бок служебного автомобиля Юри Ратаса, ехавшего с включенными проблесковыми маячками. Postimees опубликовал видео с бортовой камеры машины охраны.

В июне состоялось одно из самых ожидаемых музыкальных событий года: выступление немецкой группы Rammstein. На концерт пришло 60 000 человек. Публика была в экстазе, причем некоторые демонстрировали это особенно экстремальным способом. Опубликованное ниже видео запрещено для лиц младше 18 лет!

Молодой человек разозлился на кассиршу Rimi, отказавшуюся продавать ему алкоголь, и бросил в нее булочками. Видео записано в феврале.

В распоряжении Postimees оказалась запись с бортовой камеры, которая запечатлела опасный маневр водителя автобуса, лишь по счастливой случайности не совершившего ДТП. Инцидент произошел темной ноябрьской ночью неподалеку от Раквере.

Кража, шутка или месть? В августе жители Тарту стали свидетелями своеобразного инцидента: погрузчик поднял Volkswagen «на рога» и попытался скрыться.