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Таблица: крупные компании за секунду зарабатывают месячную зарплату эстонца

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Доллары. | ФОТО: Panthermedia/Scanpix

Крупнейшие мировые компании каждую секунду зарабатывают больше, чем многие эстонцы за целый месяц.

Представляете, если бы вы каждую секунду зарабатывали по одному доллару. Это означало бы, что за минуту вы бы становились богаче на 60 долларов, а за день – на 86 400 долларов, пишет BusinessInsider.

Если обычный человек назвал бы такую сумму гигантской, то для крупных мировых компаний это всего лишь мелочь.

Смотрите в таблице, сколько зарабатывают небезызвестные фирмы каждую секунду.

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