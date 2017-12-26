Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход, госпитализирован: состояние тяжелое

«У него тяжелое состояние, произошло кровоизлияние в мозг, допрашивать нельзя», - сказал источник ТАСС в медицинских кругах, отметив, что во время аварии мужчина ударился головой. Собеседник агентства уточнил, что 58-летний Виктор Тихонов сейчас находится в больнице имени Боткина. «Он госпитализирован в нейрохирургическое отделение», - сказал собеседник агентства. В справочной больницы эту информацию подтвердили, передает NEWSru.

К настоящему моменту изъята и изучается вся необходимая документация, а также записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинские, судебно-технические экспертизы, проведён дополнительный осмотр места происшествия. Очевидцев трагедии просят обратиться в Следственное управление по Западному административному округу, расположенное по адресу: Кутузовский проспект, дом 10. Телефон: 8(499)243-23-20.

Кроме того, из-за трагического ДТП отменены развлекательные мероприятия фестиваля «Путешествие в Рождество», запланированные на 26 декабря. Как сообщили агентству «Москва» в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны», отмена распространяется на все уличные театрализованные представления и концерты, а также на ледовый балет Золушка.

Традиционный парад Снегурочек, также запланированный на вторник, 26 декабря, перенесен на 28 декабря. Сбор участников - в 19:00 на площадке «Путешествия» на Тверском бульваре возле памятника Тимирязеву. Торговые и ресторанные шале продолжат работу по обычному графику, мастер-классы также будут проходить по расписанию.

ДТП, жертвами которого стали четыре человека, еще 11 пострадали, произошло днем в понедельник, 25 декабря. Рейсовый автобус, следовавший по 818-му маршруту съехал по ступенькам в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар».

В подмосковном предприятии «Мострансавто» сообщили, что автобусу не было и года - он выпущен в 2017 году. Перед рейсом машина была исправна. 58-летний водитель имеет 30-летний стаж, а в самой компании работает с 2000 года. Он проходил предрейсовую проверку, отклонений от норм не выявлено. Рассматриваются версии технической неисправности , отказа тормозов и потери управления водителем.

Согласно первым выводам экспертов, транспортное средство направлялось со значительным отклонением от маршрута следования, а водитель не использовал ни один из возможных способов затормозить, «не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантировано остановился».

Кроме того, предварительный анализ деталей происшествия показал, что «в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо, и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования». При этом эксперты подчеркнули, что причина аварии будет определена только после технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных в таких случаях экспертиз.