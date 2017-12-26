Британский фрегат отправили присмотреть за российским кораблем в Северном море

Отмечается, что HMS St Albans выдвинулся отслеживать перемещения российского корабля 23 декабря. Британский корабль сопровождал «Адмирала Горшкова» на протяжении всего времени, пока последний пересекал Северное море, омывающее берега Северной Европы.

Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон после инцидента выступил с заявлением, что «не дрогнет при необходимости принять меры для защиты наших территориальных вод» и не намерен «терпеть любые формы агрессии».

В британском военном ведомстве также рассказали, что накануне Рождества другой фрегат, HMS Tyne, выдвигался для сопровождения российского корабля-разведчика, который пересекал Северное море и Ла-Манш. Кроме того, несколько раз британские военные посылали вертолет для слежения за двумя другими кораблями ВМС РФ.

Отметим, что подобные инциденты происходили и в декабре прошлого года, о чем также рассказывало британское Минобороны. Свои действия моряки королевства объясняли необходимостью защищать территориальные воды.