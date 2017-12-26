На Сахалине пенсионерку, вышедшую покурить, сдуло с балкона

В учреждении уточнили, что бабушка вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. «Сейчас она находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска, у нее травмы», - сообщил собеседник агентства.

Изначально об инциденте сообщили местные СМИ, пишет NEWSru. Так, сайт «Углегорские новости» передавал, что 62-летняя женщина выпала из окна четвертого этажа, когда вышла покурить. Женщине повезло: она упала в мягкий сугроб во дворе.

Однако на этом «приключения» курильщицы не закончились. Машина скорой помощи не смогла подъехать к дому пострадавшей из-за снежных переметов. В итоге бабушку были вынуждены погрузить в ковш погрузчика.

Некоторые СМИ утверждают, что в таком виде пострадавшую и доставили в центральную районную больницу (ЦРБ) Углегорска. Однако «Углегорские новости» передают, что в соседний город пенсионерку-курильщицу везли все-таки не в ковше, а на скорой. При этом из-за практически нулевой видимости водителю пришлось ехать с открытой передней дверью, чтобы видеть дорогу. В настоящее время пенсионерка находится в реанимации.

Мощный циклон бушует на Сахалине уже второй день. На западном побережье острова скорость ветра достигала ураганных значений - 50 метров в секунду, сообщает «Интерфакс» правительства региона.

Циклон принес с собой сильные разрушения. СМИ сообщают о сорванных с домов крышах, выбитых окнах, поваленных новогодних елках, десятках застрявших в снежных заносах автомобилях. Видеокадры последствий разгула стихии появились в Сети.

Также циклон практически парализовал жизнь на Сахалине. В связи с разгулом стихии было остановлено движение по главной островной магистрали Южно-Сахалинск - Оха в северном направлении от села Стародубского и ряду других автодорог. Кроме того, прекращено железнодорожное сообщение. Из-за шторма закрыта паромная переправа на материк. Не вылетают самолеты из аэропорта Южно-Сахалинск.

Из-за налипания мокрого снега на провода без электроснабжения остались около 20 тысяч человек. В основном это жители населенных пунктов западного побережья Сахалина, передает SakhalinMedia.ru.

В связи с неблагоприятными погодными условиями утром 26 декабря на территории Углегорского района введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает сайт администрации Углегорского городского округа. В районе закрыты все образовательные учреждения. Во избежание несчастных случаев жителей просят не покидать дома.

По данным МЧС, в ближайшее время циклон продолжит оказывать воздействие на семь районов Сахалинской области. По информации Сахалинского управления Росгидромета, ночью 27 декабря на территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Поронайского и Углегорского районов прогнозируется сильная метель, видимость менее 500 метров, штормовой ветер, на побережьях до ураганного. По прогнозам МЧС, циклон покинет пределы Сахалина только через сутки - 27 декабря.