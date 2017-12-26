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Семейные врачи обратились за господдержкой для улучшения качества медицинской помощи

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Семейных врач. | ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Scanpix

Эстонское общество семейных врачей обратилось в Министерство социальных дел за финансовой поддержкой в размере 15 000 евро, чтобы в следующем году провести курсы по повышению качества первичной медицинской и сестринской помощи.

Повышение профессиональных знаний среди семейных врачей и медсестер существенно улучшило бы решение проблем на начальном уровне и способствовало бы лучшей интеграции между различными уровнями медицинской помощи, сказано в ходатайстве. Также это привело бы к уменьшению очередей к врачам-специалистам.

Кроме того, с помощью этого проекта хотят улучшить навыки ведения документации семейных врачей и медсестер. Целью является также предотвращение конфликтов и избежание выгорания на рабочем месте.

В рамках проекта в курсах смогли бы участвовать 225 человек, на что потребовалось бы 15 000 евро. Общество семейных врачей ходатайствует о выделении средств на курсы, которые продлились бы до конца следующего года.

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