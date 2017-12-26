Союз врачей Эстонии настаивает: медики-иностранцы должны знать эстонский язык

Союз обращает внимание на то, что работодатели нарушают законодательство, допуская к рабочей практике лиц, которые только начали изучать эстонский язык, поскольку это наносит урон качеству медпомощи и может повредить пациенту.

Поэтому союз повторяет выдвинутое в августе предложение установить требование, по которому к рабочей практике могут допускаться только лица, которые могут предъявить свидетельство о сдаче языка на уровень не ниже B2.

Для того, чтобы человек мог быть занесен в регистр работников здравоохранения, он, согласно Закону о языке, должен соответствовать требованиям уровня C1 или по крайней мере указать срок, в который будет приобретено знание языка требуемого уровня, и в соответствии с этим ему будет предоставлена и регистрация на определенный срок, отмечает союз.