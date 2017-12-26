Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Директор Mainor: Эстонии надо брать пример с Германии

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Роботы не должны выжить людей с работы. | ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Эстонии, готовящейся отпраздновать столетие, в будущем надо брать пример с Германии, фундаментом экономики которой являются люди, пишет в Äripäev председатель правления Эстонской высшей школы предпринимательства Mainor Кристьян Оад.

По словам Оада, нехватка рабочей силы – новая нормальность, в которой машина может выполнять все более сложную работу. Как выйти победителем из этой игры с множеством неведомых переменных?

Оад отмечает, что экономическое чудо Германии  (Wirtschaftswunder) демонстрирует, что материальная, физическая база экономики – это в конечном счете всего лишь мертвое железо и, как бы ты не хотел, дорогое оборудование само по себе не приведет к богатству. Основой немецкой экономики являются образованные, трудолюбивые и хорошо организованные люди.

В условиях нехватки рабочей силы надо поощрять каждого раскрывать свой потенциал до максимальной точки, пишет Оад. В мире машин, выполняющих всевозможную рутинную работу, человеку надо позволить знать и уметь больше, чем требует от него конкретное задание.

Подробнее читайте в Äripäev.

Наверх