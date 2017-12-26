Директор Mainor: Эстонии надо брать пример с Германии

По словам Оада, нехватка рабочей силы – новая нормальность, в которой машина может выполнять все более сложную работу. Как выйти победителем из этой игры с множеством неведомых переменных?

Оад отмечает, что экономическое чудо Германии (Wirtschaftswunder) демонстрирует, что материальная, физическая база экономики – это в конечном счете всего лишь мертвое железо и, как бы ты не хотел, дорогое оборудование само по себе не приведет к богатству. Основой немецкой экономики являются образованные, трудолюбивые и хорошо организованные люди.

В условиях нехватки рабочей силы надо поощрять каждого раскрывать свой потенциал до максимальной точки, пишет Оад. В мире машин, выполняющих всевозможную рутинную работу, человеку надо позволить знать и уметь больше, чем требует от него конкретное задание.

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