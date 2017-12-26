В ЕС раскритиковали решение ЦИК РФ о недопуске Навального к выборам

«Решение российской Центральной избирательной комиссии о том, что оппозиционер Алексей Навальный не может участвовать в национальных выборах президента в 2018 году из-за предписываемой ему прошлой судимости бросает серьезное сомнение в политическом плюрализме в России и перспективах демократических выборов в следующем году», - говорится в заявлении Европейской службы внешних дел.

«Навальный, который был осужден по обвинению в растрате, признан Европейским судом по правам человека лишенным права на справедливое разбирательство», - указывают в ЕС.

В сообщении подчеркивается, что политически мотивированные обвинения не должны использоваться для недопуска оппонентов власти к участию в политической жизни. В ЕС рассчитывают, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) будет наблюдать за ходом российских выборов 2018 года.

Напомним, 25 декабря ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты РФ из-за его условной судимости по делу «Кировлеса».

По словам оппозиционера, решение ЦИК о недопуске его на выборы направлено «против тех 16 тысяч человек», которые его выдвинули. После оглашения решения ЦИК Навальный заявил, что он и его предвыборный штаб намерены обжаловать в судебном порядке недопуск к выборам.

24 декабря перед подачей документов в ЦИК Навальный заявил, что если его не зарегистрируют, то созданные им по всей стране предвыборные штабы будут работать на бойкот выборов. Ранее оппозиционер заявлял, что не видит юридических препятствий для своего участия в выборах президента, так как в Конституции РФ записано, что участвовать в выборах не может лишь тот, кто находится за решеткой. Однако, как стало известно в ноябре, Конституционный суд окончательно запретил участвовать в выборах кандидатам с условной судимостью по тяжким статьям в течение 10 лет с момента вынесения приговора. Таким образом, по мнению властей, Навальный сможет баллотироваться в президенты после 2028 года.

Между тем эксперты прогнозируют снижение легитимности выборов президента в марте 2018-го из-за недопуска Навального.