Morgan Stanley: курс биткойна может упасть до нуля

«Если никто не будет принимать биткойны для осуществления платежей, тогда их стоимость будет равняться нулю», - приводит слова аналитика банка Джеймса Фосетта «Интерфакс» со ссылкой на издание Business Insider.

В настоящее время, по данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших интернет-магазинов мира биткойны принимают только три.

Эксперты также отмечают низкий объем торгов криптовалютой. Ежедневно на мировом валютном рынке осуществляются операции на $5,4 трлн, тогда как ежедневный объем торгов криптовалютой составляет около $3 млрд.

Во вторник курс биткойна вырос на 9% и в настоящее время составляет $15033, по данным CoinDesk. В воскресенье стоимость криптовалюты в ходе торгов падала на 14%.