Видео: в Астане сгорела главная новогодняя елка столицы Казахстана

К моменту прибытия пожарных подразделений искусственная городская елка высотой 10 метров уже вовсю полыхала, сообщает Today.kz со ссылкой на представителя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова.

Пожар ликвидировали в 06:38, дальнейшего распространения огня не было. В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава службы пожаротушения департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны. Причина пожара выясняется.

В администрации Астаны пообещали, что в ближайшие дни на месте сгоревшей елки появится новая, сообщает Tengrinews.kz. Сейчас проводятся восстановительные работы.

Отметим, новогодняя елка чуть не сгорела вечером 17 декабря в Калининграде. Ее поджег местный житель из-за личных проблем. По предварительным данным, таким образом он хотел привлечь внимание к себе, сообщал сайт регионального УМВД. В отношении 31-летнего калининградца, принесшего к главной елке города канистры с керосином, завели уголовное дело по статье 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", по ней ему грозит два года лишения свободы.

10 декабря сгорела установленная к празднику ель в районе Сходня в Химках, видео с полыхающим деревом было опубликовано в сети Instagram.