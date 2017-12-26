Полезно знать: с какими болезнями можно будет быстрее попасть к врачу в 2018 году

В следующем году в бюджете Больничной кассы предусмотрены средства для дополнительных 140 000 лечебных случаев, планируется сделать на 7000 больше операций, чем в 2017 году.

• 5,5 млн пойдет на улучшение доступности лечения детей. Финансирование педиатрии, в том числе биологического лечения и детской хирургии увеличится на 6500 лечебных случаев.

• Новые коленные или бедренные эндопротезы суставов получат до 3600 человек - почти на 600 человек больше, чем в этом году. Люди, у которых эндопротезирование запланировано на 2019 год, должны попасть на операцию уже в 2018 году.

• Если до этого в год проводилось примерно 13 000 операций по удалению катаракты, то в будущем будет проведено на 5000 операций больше.

• В общей хирургии запланировано на 900 операций больше.

• Дополнительные деньги выделят на психиатрию, чтобы улучшить доступость детской психиатрии. В 2018 году будут выделены средства на дополнительные 11 000 приемов и почти 350 новых случаев лечения в больнице.

• С учетом роста онкологических заболеваний будут выделены средства на дополнительные 5400 случаев онкологических и гематологических заболеваний.

• Со следующего года в список рецептурных и больничных лекарств будут добавлены 20 новых наименований, Больничная касса выделит на новые лекарства почти три миллиона евро. Новые лекарства предназначены для борьбы с миеломой, опухолями простаты, опухолями мозга, груди, с меланомой, а также для биологического лечения в случае тяжелых глазных и кожных заболеваний.