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Полезно знать: с какими болезнями можно будет быстрее попасть к врачу в 2018 году

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ФОТО: Scanpix

В следующем году на эстонское здравоохранение будут выделены дополнительные 34 миллиона евро, предназначенные для сокращения очередей к врачу, пишет Postimees.

В следующем году в бюджете Больничной кассы предусмотрены средства для дополнительных 140 000 лечебных случаев, планируется сделать на 7000 больше операций, чем в 2017 году.

•    5,5 млн пойдет на улучшение доступности лечения детей. Финансирование педиатрии, в том числе биологического лечения и детской хирургии  увеличится на 6500 лечебных случаев.

•    Новые коленные или бедренные эндопротезы суставов получат до 3600 человек - почти на 600 человек больше, чем в этом году. Люди, у которых эндопротезирование запланировано на 2019 год, должны попасть на операцию уже в 2018 году.

•    Если до этого в год проводилось примерно 13 000 операций по удалению катаракты, то в будущем будет проведено на 5000 операций больше.

•    В общей хирургии запланировано на 900 операций больше.

•    Дополнительные деньги выделят на психиатрию, чтобы улучшить доступость детской психиатрии. В 2018 году будут выделены средства на дополнительные 11 000 приемов и почти 350 новых случаев лечения в больнице.

•    С учетом роста онкологических заболеваний будут выделены средства на дополнительные 5400 случаев онкологических и гематологических заболеваний.

•    Со следующего года в список рецептурных и больничных лекарств будут добавлены 20 новых наименований, Больничная касса выделит на новые лекарства почти три миллиона евро. Новые лекарства предназначены для борьбы с миеломой, опухолями простаты, опухолями мозга, груди, с меланомой, а также для биологического лечения в случае тяжелых глазных и кожных заболеваний.

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