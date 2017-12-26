Картина дня: смерть Шаинского, жизнь российского оппозиционера в Европе и перспективы биткойна

Борец с Путиным сбежал в Европу и возненавидел ее

В России поднялась новая волна эмиграции. Только за год из страны уехали 20 оппозиционеров. Большинство уповает на западные ценности, но не у всех получается принять правила и законы новой страны. Политический эмигрант часто оказывается одиночкой, отвергнутым и на родине, и в убежище - причем по прямо противоположным мотивам. Би-би-си рассказывает историю рядового активиста, который бежал из России от уголовного преследования за оскорбление Владимира Путина, а оказался в суде Голландии за клевету и гомофобию. Читать далее…

Скончался Владимир Шаинский

На 93-м году жизни скончался знаменитый композитор Владимир Шаинский. Дата прощания с деятелем культуры будет объявлена позднее. Читать далее…

Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход, госпитализирован

Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП на западе Москвы, госпитализирован, сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. «В настоящее время водитель автобуса госпитализирован в одну из городских больниц. Следователи приступят к проведению с ним следственных действий после соответствующего разрешения врачей», - сказала она. Читать далее…

В ЕС раскритиковали решение ЦИК РФ о недопуске Навального к выборам

Евросоюз опубликовал 26 декабря заявление с критикой российских властей за недопуск оппозиционера Алексея Навального к выборам президента РФ. Читать далее…

Дед Морозы в Таллиннском зоопарке

Деды Морозы из Общества Дедов Морозов Эстонии посетили сегодня Таллиннский зоопарк, чтобы наградить животных за хорошее поведение в этом году. Читать далее…

Скончался бывший министр сельского хозяйства Велло Линд

24 декабря в результате тяжелой болезни на 82-м году жизни скончался бывший министр сельского хозяйства с 1990 по 1991 год в правительстве Эдгара Сависаара Велло Линд. Читать далее…

Morgan Stanley: курс биткойна может упасть до нуля

Стоимость биткойна может упасть до нуля, если криптовалюта не начнет использоваться в качестве платежного средства, полагают аналитики банка Morgan Stanley. Читать далее…

Таблица: крупные компании за секунду зарабатывают месячную зарплату эстонца

Крупнейшие мировые компании каждую секунду зарабатывают больше, чем многие эстонцы за целый месяц. Читать далее…

Дети бросили хлопушку к коляске со спящим младенцем

В группе «Paikuse valla uudised» (Новости волости Пайкузе) в Facebook активно обсуждают историю, рассказанную матерью четырехмесячного младенца: два мальчика бросили к коляске хлопушку, разбудив и сильно напугав маленького ребенка. Читать далее…

Директор Mainor: Эстонии надо брать пример с Германии

Эстонии, готовящейся отпраздновать столетие, в будущем надо брать пример с Германии, фундаментом экономики которой являются люди, считает председатель правления Эстонской высшей школы предпринимательства Mainor Кристьян Оад. Подробнее читайте здесь.

Люди с этими заболеваниями смогут быстрее попасть к врачу в 2018 году

В следующем году на эстонское здравоохранение будут выделены дополнительные 34 миллиона евро, предназначенные для сокращения очередей к врачам. Читать далее...