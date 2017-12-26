Пожар в многоквартирном доме: соседи вытащили человека из клубов дыма
26 декабря 2017 г., 17:09
Сегодня вечером около 16 часов спасателей вызвали в Роосна-Аллику, где загорелась квартира, пишет Järva Teataja.
По сообщению пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс, ко времени прибытия спасателей соседи уже вытащили человека из задымленной квартиры. Пострадавшего передали медикам.
Других людей в квартире спасатели не обнаружили.
Пожар локализировали в 16.31 и ликвидировали к 16.35.
Позже выяснилось, что в квартире загорелась кровать. По словам пресс-секретаря, пострадала женщина, когда ее передали медикам, она была в сознании.
Вчера спасатели также выезжали в Роосна-Аллику из-за горевшего дома.