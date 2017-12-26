Мутко пускает пыль в глаза

Виталий Мутко, "россиянин, вызывающий много вопросов", временно покидает пост главы РФС. Однако это абсолютно не уладит конфликт, считает Эльмар Вагнер, журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung. Перевод статьи публикует InoPressa.
"Мутко - один из самых влиятельных людей в мире спорта. Несколько лет он был министром спорта России, добился проведения в России ЧМ по футболу в 2018 году, был членом Исполкома FIFA. И он все еще является председателем Организационного комитета "Россия-2018" по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу. Это невероятно", - пишет автор.
После публикации доклада Макларена имидж Мутко подорван. "Из доклада и последующих разъяснений ясно, что министр спорта несет ответственность за государственную допинговую систему", - говорится в статье.
"Последствия для Мутко до сегодняшнего дня являются ограниченными. Вскоре после публикации доклада Макларена его переместили на пост заместителя председателя правительства РФ. МОК пожизненно отстранил его от Олимпиады. Ему также отказали в переизбрании в Исполком FIFA - абсурдным образом из-за политической несовместимости должностей, а не из-за допингового скандала", - обращает внимание Вагнер.
"Международное давление на FIFA из-за того, что Мутко остается ответственным за проведение ЧМ, в последнее время возрастает. Однако FIFA сидит тихо, ее независимая комиссия по этике тоже, кажется, не сдвинется с места, - критикует журналист. - Чего же удивляться, что и Россия делает усилия только для того, чтобы пустить пыль в глаза: вместо заявления об отставке Мутко объявил, что лишь временно покидает пост главы РФС".
"Однако спора вокруг влиятельной фигуры Мутко это не уладит. Смешной шахматный ход только показывает, что Мутко незаменим - и что он хорошо работал над своей коалицией", - считает Вагнер, отмечая, что со времен совместной работы в правительстве Санкт-Петербурга Мутко тесно связан с Путиным, а президенту FIFA Джанни Инфантино он уже пару раз предоставлял свой частный самолет.
"В любом случае для FIFA в преддверии ЧМ Мутко является слишком важной опорой, так что от FIFA не стоит ждать решительных действий. При Инфантино эта организация объявила важнейшей задачей улучшение собственной репутации - и постоянно терпит в этом фиаско", - подытоживает журналист.