США лишат ООН миллионов долларов

Как сообщается в заявлении американской миссии в ООН, опубликованном в канун Рождества, бюджет организации на 2018-19 гг. будет сокращен более чем на 285 миллионов долларов. Сокращения коснутся, в частности, управленческих и вспомогательных структур ООН.

В заявлении не уточняется, как отразится сокращение бюджета на размерах вклада США.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что всем известно о неэффективности и чрезмерных расходах организации, и она не позволит бесконтрольно пользоваться щедростью американского народа.

Она также добавила, что, хотя миссия довольна результатами переговоров по бюджету, США намерены продолжить поиски способов сделать ООН эффективнее, при этом защищая американские интересы.