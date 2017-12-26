На борту летевшего из Москвы самолета умер пассажир

"В 16:54 поступило сообщение о том, что произошла вынужденная посадка самолета "Аэробус 319-114", летевшего по маршруту "Домодедово" (Москва) - Челябинск. Один из пассажиров потерял сознание", - сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

После приземления самолета ожидавшие в аэропорту медики констатировали смерть мужчины, ему около 45 лет.