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На борту летевшего из Москвы самолета умер пассажир

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Самолет. Иллюстративный снимок. | ФОТО: © POOL New / Reuters/REUTERS

Самолет "Аэробус 319-114" совершил во вторник вечером вынужденную посадку в международном аэропорту Казани из-за смерти пассажира.

"В 16:54 поступило сообщение о том, что произошла вынужденная посадка самолета "Аэробус 319-114", летевшего по маршруту "Домодедово" (Москва) - Челябинск. Один из пассажиров потерял сознание", - сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

После приземления самолета ожидавшие в аэропорту медики констатировали смерть мужчины, ему около 45 лет.

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