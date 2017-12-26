Производство спирта в Латвии увеличилось почти вдвое

За десять месяцев года произведено 12,94 млн литров спирта в единицах абсолютного алкоголя - на 5,86 млн литров абсолютного алкоголя больше, чем за десять месяцев прошлого года.

В том числе этилового спирта произведено 4,16 млн литров в единицах абсолютного алкоголя - на 37,6% больше, дегидратированного спирта - 8,78 млн литров абсолютного алкоголя, в 2,17 раза больше.

За десять месяцев в Латвию ввезено 13,02 млн литров этилового спирта - на 8,8% больше, чем годом ранее. Этиловый спирт ввозился в Латвию из России, Словакии, Эстонии , Германии, Литвы и Швеции.

Объем реализованного в Латвии за десять месяцев этилового спирта увеличился на 46,5% или на 1,37 млн литров в единицах абсолютного алкоголя. В этом году за десять месяцев в Латвии реализовано 4,3 млн литров спирта, в 2016 году за десять месяцев - 2,94 млн литров.

Объем использованного в производстве алкогольных напитков этилового спирта за десять месяцев составил 12,6 млн литров абсолютного алкоголя - на 2,7% больше, чем за десять месяцев 2016 года.

За десять месяцев в другие страны ЕС вывезено и экспортировано 8,87 млн литров этилового спирта - в 2,3 раза больше, чем годом ранее.