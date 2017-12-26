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В Ливии при подозрительных обстоятельствах взорвался главный нефтепровод, нефть сразу начала дорожать

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Добыча нефти | ФОТО: Scanpix

Ливия потеряла как минимум 90 тысяч баррелей сырой нефти в результате взрыва трубопровода вблизи района Мурад. Нефтепровод ведет к крупнейшему нефтеэкспортному порту страны Эс-Сидр на Средиземном море, передает Newsru.com.

О происшествии сообщил местный сайт Akhbar Libya. Источник издания из компании, обслуживающий объект, рассказал, что трубопровод во вторник взорвали неизвестные люди. Не исключен теракт.

Отмечается также, что пропала связь с группой охранников, патрулировавшей зону трубопровода.

Агентство Bloomberg уточняет, что оператором трубопровода является компания Waha Oil Co. По некоторым данным, в результате взрыва дневная добыча компании снизилась более чем втрое - с 260 тысяч баррелей до 60-70 тысяч. Waha - совместное предприятие Национальной нефтяной корпорации Ливии, а также компаний Hess Corp., Marathon Oil Corp. и ConocoPhillips.

На этих новостях цена нефти Brent на торгах во вторник вечером начала расти: по данным  биржи ICE, за три часа стоимость февральских фьючерсов марки подорожала почти на 2 доллара - с 65,05 до 66,87 доллара на пике, но потом немного снизилась.

Всего в Ливии добывается около 1 млн баррелей нефти в день.

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