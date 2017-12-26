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В Сирии сбит военный самолет

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Крушение самолета. Фото иллюстративное | ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Вооруженные силы Сирии заявили, что повстанцы сбили во вторник военный самолет армии Асада в северном пригороде Хама. Как  сообщается на сайте Минобороны страны, пилот самолета погиб.

Издание AlmasdarNews со ссылкой на данные повстанцев пишет, что чехословацкий учебно-боевой джет L-39 Albatros был сбит зенитными пулеметами. Реактивный самолет выполнял боевое задание в районе деревни Ум-Харатан, где сейчас развернулись ожесточенные бои между силами повстанцев, выступающими против президента Башара Асада, и армией Сирии, передает Newsru.com.

При этом, по данным AlmasdarNews, погиб ли пилот - пока неясно, ведутся его поиски. Первоначально сообщалось, что самолет упал из-за некой технической ошибки.

Город Хама находится в центральной части Сирии, в 209 км от Дамаска.

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