В Сирии сбит военный самолет

Издание AlmasdarNews со ссылкой на данные повстанцев пишет, что чехословацкий учебно-боевой джет L-39 Albatros был сбит зенитными пулеметами. Реактивный самолет выполнял боевое задание в районе деревни Ум-Харатан, где сейчас развернулись ожесточенные бои между силами повстанцев, выступающими против президента Башара Асада, и армией Сирии, передает Newsru.com.

При этом, по данным AlmasdarNews, погиб ли пилот - пока неясно, ведутся его поиски. Первоначально сообщалось, что самолет упал из-за некой технической ошибки.

Город Хама находится в центральной части Сирии, в 209 км от Дамаска.