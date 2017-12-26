В Египте туристку приговорили к трем годам заключения из-за обезболивающих таблеток

Фемида африканского государства назначила жительнице города Кингстон-апон-Халла Лоре Пламмер наказание в виде трех лет лишения свободы, пишет The Guardian со ссылкой на родственников осужденной. Приговор женщине зачитали 26 декабря, передает Newsru.com.

Сотрудница магазина Лора Пламмер была арестована 9 октября в аэропорту курорта Хургада после того, как прилетела в Египет с чемоданом, в котором находилось 290 таблеток трамадола. Это лекарство разрешено в Великобритании, но запрещено в Египте. По словам близких Лоры, она действовала по просьбе своего сожителя Омара Кабоо. Ему нужны были сильнодействующие препараты, чтобы унять сильную боль в пояснице.

Родственники Пламмер утверждают, что женщина совершила преступление по наивности: она просто не знала тонкости египетского уголовного кодекса и не догадывалась, что за перевозку трамадола или других наркотиков ей может грозить наказание в виде 25 лет тюрьмы или смертная казнь. Первые минуты после задержания Лора воспринимала происходящее как шутку.

Мать осужденной Роберта Синклер поехала в Египет, чтобы лично присутствовать на судебном процессе. Женщина говорит, что ее дочь содержалась в ужасных условиях, в камере с 25 другими женщинами-заключенными. Причем у них даже не было нар.

Защита Пламмер уже подала апелляцию на приговор.