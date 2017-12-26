Навальный опубликовал данные о своих доходах

"Так долго пришлось возиться, чтобы собрать все справки и выписки на меня и Юлю за последние шесть лет, что жалко, если пропадет. Тем более что вчера наша прекрасная Элла Памфилова в режиме истерики заявила, что она "12 лет в советские времена отпахала, а вы с детей обманом собираете"", - написал оппозиционер.

При этом он намекнул на то, что, согласно официальной биографии Памфиловой, она "пахала" на профсоюзной должности в Мосэнерго. "То есть уже тогда была номенклатурным нахлебником, сидящим на горбу у работающих людей. Впрочем, и сейчас у Эллы Александровны дела идут неплохо. Ее доход за год (30 млн) сопоставим с моим доходом за шесть лет (41 млн)", - отметил Навальный.

Что касается его доходов, то с 2011 года Навальный заработал 41,233 млн рублей. Все это время он занимался адвокатской и предпринимательской деятельностью. Он пояснил, что в 2013 году его лишили адвокатского статуса в связи с приговором по "Кировлесу", который уже отменен. После этого он зарегистрировал ИП для тех же целей. За шесть лет он выплатил 3,107 млн рублей налогов и сборов от адвокатской и юридической деятельности.

Супруга его с 2013 по 2016 год заработала 257,151 тыс. рублей. В собственности семьи: 1/3 доля в квартире в Москве площадью 78,5 м2, квартира в пользовании в столице по договору краткосрочной аренды площадью - 158,7 м2, акции 35 эмитентов ("Газпром", "Роснефть", "Барнаульская генерация" и т.д.).

Помимо этого Навальный владеет автомобилями Hunday Elantra 1.6 GLS Auto и ВАЗ 21083, 1997 года выпуска. "От этих двух автомобилей я не могу избавиться много лет. Их когда-то арестовал СК, и ГАИ теперь отказывается снимать их с учета. Восьмерка, я думаю, уже давно в металлоломе", - пояснил он.

Ранее, 26 декабря, Евросоюз опубликовал заявление с критикой российских властей за недопуск Навального к выборам президента РФ. В сообщении ЕС подчеркивается, что политически мотивированные обвинения не должны использоваться для недопуска оппонентов власти к участию в политической жизни. В ЕС рассчитывают, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) будет наблюдать за ходом российских выборов 2018 года.

25 декабря ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты РФ из-за его условной судимости по делу "Кировлеса". По словам оппозиционера, решение ЦИК о недопуске его на выборы направлено против тех 16 тысяч человек, которые его выдвинули. После оглашения решения ЦИК Навальный заявил, что он и его предвыборный штаб намерены обжаловать в судебном порядке недопуск к выборам.