Возможна ли передозировка витамина D?

Отвечает ревматолог Ида-Таллиннской центральной больницы Карин Лаас в журнале Apteeker:

Витамин D - одно из самых безопасных веществ для человека, случаи отравления встречаются очень редко. Передозировкой считается 40 000 IU, то есть 1000 µg витамина D в день. Если обычная таблетка витамина D содержит 400 IU, то теоретически отравиться можно при ежедневном приеме ста таблеток.

От загара передозировка невозможна, потому что организм регулирует производство витамина D в соответствии с необходимостью.

При подозрении на отравление витамином D определяется уровень в сыворотке крови 25(OH)D-витамина, если этот уровень превышает 500 нмоль/л, то это считается отравлением. Первый признак отравления витамином D - гиперкальциурия, то есть высокое содержание кальция в моче, за этим следует гиперкальциемия - высокое содержание кальция в крови.

При этом могут проявляться тошнота, рвота, отсутствие аппетита, запоры, слабость и нарушения сердечного ритма. Подобные явления могут возникать и при недостаточности магния или при другой причине, вызывающей гиперкальциемию.