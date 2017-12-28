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15-летняя Шерелин воссоединилась с родными

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ФОТО: Politsei

Полиция сообщает, что пропавшая 15-летняя Шерелин найдена. Она находится у родных, и с ней все в порядке.

Полиция вчера распространила сообщение с призывом помочь в установлении местонахождения 15-летней Шерелин. Девушка ушла из своего дома в Эльва 9 декабря и пропала. 18 декабря ее видели в Вильянди.

Шерелин и ранее убегала из дома. «В последний год участились случаи, когда эта девочка убегала и находилась вне дома по несколько дней», - рассказал окружной полицейский Тартумаа Тийт Трейал, добавив, что Шерелин занимается большой круг специалистов от полицейских до социальных работников.

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