15-летняя Шерелин воссоединилась с родными

Полиция вчера распространила сообщение с призывом помочь в установлении местонахождения 15-летней Шерелин. Девушка ушла из своего дома в Эльва 9 декабря и пропала. 18 декабря ее видели в Вильянди.

Шерелин и ранее убегала из дома. «В последний год участились случаи, когда эта девочка убегала и находилась вне дома по несколько дней», - рассказал окружной полицейский Тартумаа Тийт Трейал, добавив, что Шерелин занимается большой круг специалистов от полицейских до социальных работников.