Сенат Тартуского университета назначил исполняющим обязанности ректора профессора Тыну Лехтсаара
27 декабря 2017 г., 13:34
Сенат Тартуского университета на состоявшемся в среду внеочередном заседании назначил исполняющим обязанности ректора университета профессора Тыну Лехтсаара, сообщил BNS ученый секретарь университета Андрес Соосаар.
Профессор Тыну Лехтсаар, консультирующий работников университета и являющийся университетским капелланом, назначен исполняющим обязанности ректора университета до выборов ректора, но не позднее, чем до 23 декабря следующего года.
По словам ученого секретаря, дату проведения выборов ректора установит совет университета. В этом году заседаний совета больше не предстоит.
Ректор Тартуского университета Волли Кальм скоропостижно скончался в прошлую субботу 23 декабря.