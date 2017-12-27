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В начале года деньги по больничному быстро не вернут

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Больничный лист. | ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Больничная касса сообщила, что с января выплата компенсаций по нетрудоспособности будет занимать время больше обычного.

С начала года задержки по оплате больничного возникнут у тех застрахованных, чей период освобождения от работы начнется в январе 2018 года, сообщила Больничная касса.

Компенсация по нетрудоспособности рассчитывается на основании социального налога, выплаченного в 2017 году, данные по которому Больничная касса получает от Налогово-таможенного департамента. Задержка с выплатой компенсации возникнет из-за производства по декларациям о доходах за 2017 год.

Больничная касса начнет выплачивать компенсации сразу, как только Налогово-таможенный департамент сообщит об окончании обработки деклараций.

Медленный обмен данными между Больничной кассой и Налогово-таможенным департаментом вызвал задержки с выплатами по больничным также и в начале 2016 и 2017 годов.

О начале выплат Больничная касса сообщил на своей странице в Интернете. Задержка не коснется больничных, которые были открыты в 2017 году.

Больничная касса приносит извинения за возможные неудобства.

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