15 важнейших налоговых изменений, вступающих в силу с нового года

Торговая палата составила обзор самых важных поправок, которые вступят в силу 1 января 2018 года.

Изменения при налогообложении служебных фирм

С нового года использование автомобиля фирмы в личных целях будет облагаться налогом на основании его мощности. В случае автомобиля не старше пяти лет, ставка налога на спецльготу составит 1,96 евро за кВт, для транспортных средств старше 5 лет ставка составит 1,47 евро за кВт. В результате такого расчета на водителей служебных автомобилей больше не будет распространяться обязанность вести дорожный дневник, что уменьшит административную нагрузку на предприятия и Налогово-таможенный департамент.

Если автомобиль фирмы вообще не будет использоваться для поездок, связанных с предпринимательством, при постановке транспортного средства на учет фирма должна оповестить об этом Департамент шоссейных дорог. В этом случае не надо платить и спецльготу. Порядок использования личного автомобиля для рабочих поездок с нового года не изменится.

Спортивные расходы освободят от налога

С 1 января 2018 года в качестве спецльготы расходы на улучшение здоровья работника не будут облагаться налогом в размере 100 евро на работника в квартал. Однако не все расходы, связанные с занятиями спортом и улучшением здоровья, не будут облагаться налогом. От налога освобождаются плата за участие в народно-спортивных мероприятиях, расходы, непосредственно связанные с регулярным использованием места для спорта и движения (например, месячный абонемент в спортклуб), расходы работодателя на содержание спортивных сооружений, расходы на врача восстановительной терапии, услуги физиотерапевта, функционального терапевта, клинического логопеда или клинического психолога, а также страховые платежи по договору о медицинском страховании.

Акцизы вырастут

С нового года акциз на природный и сжиженный газ вырастет на 25%. Акциз на бензин в следующем году вырастет на 10%. Изначально запланированное повышение дизельного акциза на 10% в 2018 году отменяется.

Алкогольный акциз вырастет с 1 февраля, однако на половину меньше, чем планировалось. Акциз на пиво, вино и сброженные напитки, содержание этанола в которых составляет до 6%, планируется повысить на 9% вместо запланированных 18%. Акциз на остальной алкоголь планируется повысить на 5% вместо ранее запланированных 10%.

С 1 января будет введен акциз в 0,2 евро на каждый миллилитр жидкости для электронных сигарет. Акцизом будут обложены и никотиносодержащие жидкости и не содержащие никотина. Кроме того, акцизная ставка на сигареты будет повышена на 8%.

Для грузовиков введут дорожную плату

С 1 января 2018 года с грузовиков весом свыше 3,5 тонн будут взимать плату за использование дорог, если они будут передвигаться в Эстонии по дорогам общественного пользования. Эта плата будет действовать для транспортных средств, зарегистрированных как в Эстонии, так и за рубежом, и ее величина будет зависеть от полной массы грузовика и прицепа, числа осей, класса выхлопных газов и того, на какой срок приобретено право пользования.

Плата за день составит 9-12 евро, 30 дней – 50-130 евро, 365 – 500-1300 евро. Обязанность оплаты возлагается на собственника или ответственного пользователя грузовика, если он внесен в Дорожный регистр. Водитель же обязан контролировать перед поездкой, осуществлена ли оплата. В случае неуплаты надзорный орган может остановить транспортное средство, пока оплата не будет осуществлена, и оштрафовать и водителя, и лицо, разрешившее поездку.