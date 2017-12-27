15 важнейших налоговых изменений, вступающих в силу с нового года

В новом году вступит в силу более 350 правовых актов, среди которых есть несколько важных для предпринимателей и простых жителей налоговых поправок. Например, будет существенно повышена ставка не облагаемого налогом минимума, увеличены акцизы и введена плата за использование дорог для грузовиков.
Торговая палата составила обзор самых важных поправок, которые вступят в силу 1 января 2018 года.
Изменения при налогообложении служебных фирм
С нового года использование автомобиля фирмы в личных целях будет облагаться налогом на основании его мощности. В случае автомобиля не старше пяти лет, ставка налога на спецльготу составит 1,96 евро за кВт, для транспортных средств старше 5 лет ставка составит 1,47 евро за кВт. В результате такого расчета на водителей служебных автомобилей больше не будет распространяться обязанность вести дорожный дневник, что уменьшит административную нагрузку на предприятия и Налогово-таможенный департамент.
Если автомобиль фирмы вообще не будет использоваться для поездок, связанных с предпринимательством, при постановке транспортного средства на учет фирма должна оповестить об этом Департамент шоссейных дорог. В этом случае не надо платить и спецльготу. Порядок использования личного автомобиля для рабочих поездок с нового года не изменится.
Спортивные расходы освободят от налога
С 1 января 2018 года в качестве спецльготы расходы на улучшение здоровья работника не будут облагаться налогом в размере 100 евро на работника в квартал. Однако не все расходы, связанные с занятиями спортом и улучшением здоровья, не будут облагаться налогом. От налога освобождаются плата за участие в народно-спортивных мероприятиях, расходы, непосредственно связанные с регулярным использованием места для спорта и движения (например, месячный абонемент в спортклуб), расходы работодателя на содержание спортивных сооружений, расходы на врача восстановительной терапии, услуги физиотерапевта, функционального терапевта, клинического логопеда или клинического психолога, а также страховые платежи по договору о медицинском страховании.
Акцизы вырастут
С нового года акциз на природный и сжиженный газ вырастет на 25%. Акциз на бензин в следующем году вырастет на 10%. Изначально запланированное повышение дизельного акциза на 10% в 2018 году отменяется.
Алкогольный акциз вырастет с 1 февраля, однако на половину меньше, чем планировалось. Акциз на пиво, вино и сброженные напитки, содержание этанола в которых составляет до 6%, планируется повысить на 9% вместо запланированных 18%. Акциз на остальной алкоголь планируется повысить на 5% вместо ранее запланированных 10%.
С 1 января будет введен акциз в 0,2 евро на каждый миллилитр жидкости для электронных сигарет. Акцизом будут обложены и никотиносодержащие жидкости и не содержащие никотина. Кроме того, акцизная ставка на сигареты будет повышена на 8%.
Для грузовиков введут дорожную плату
С 1 января 2018 года с грузовиков весом свыше 3,5 тонн будут взимать плату за использование дорог, если они будут передвигаться в Эстонии по дорогам общественного пользования. Эта плата будет действовать для транспортных средств, зарегистрированных как в Эстонии, так и за рубежом, и ее величина будет зависеть от полной массы грузовика и прицепа, числа осей, класса выхлопных газов и того, на какой срок приобретено право пользования.
Плата за день составит 9-12 евро, 30 дней – 50-130 евро, 365 – 500-1300 евро. Обязанность оплаты возлагается на собственника или ответственного пользователя грузовика, если он внесен в Дорожный регистр. Водитель же обязан контролировать перед поездкой, осуществлена ли оплата. В случае неуплаты надзорный орган может остановить транспортное средство, пока оплата не будет осуществлена, и оштрафовать и водителя, и лицо, разрешившее поездку.
Член правления сможет встать на учет как безработный
С 1 января 2018 года у членов правления появится возможность встать на учет в качестве безработного и получить пособие по безработице. Для этого член правления должен отвечать трем требованиям:
он не должен получать плату за членство в правлении;
у него должен быть стаж страхования от безработицы в течение минимум 12 месяцев за 36 месяцев, предшествовавших постановке на учет;
он не ушел с последнего места работы или службы по собственной инициативе или соглашению сторон и сам не спровоцировал потерю работы.
Кроме того, в дальнейшем в качестве безработного может встать на учет FIE и супруг FIE, принимающий участие в деятельности фирмы, если деятельность FIE приостановлена, сезонная деятельность завершена и он отвечает всем требованиям для получения пособия по безработице.
Минимальная зарплата вырастет до 500 евро
С нового года в случае полной занятости минимальная зарплата вырастет с нынешних 470 до 500 евро в месяц. Минимальная почасовая ставка вырастет с 1 января до 2,97 евро (в данный момент – 2,78).
Минимальная сумма соцналога вырастет до 155,1 евро
Месячная ставка, при которой возникает обязанность минимального соцналога, с 2018 года вырастет до 470 евро. Это означает, что работодатель в случае возникновения обязанности уплаты соцналога должен будет ежемесячно платить его в размере минимум 155,1 евро.
Уточнен порядок выплаты скрытых отчислений от прибыли
Государство под давлением Торговой палаты и других представительских организаций предпринимателей отказалось от залогового подоходного налога, который повлек бы за собой обложение кредитов внутри концерна подоходным налогом. Вместо этого с нового года в Закон о подоходном налоге будет введен принцип, согласно которому коммерческое предприятие должно будет платить подоходный налог с кредита, выданного акционеру, пайщику или члену фирмы, если обстоятельства сделки указывают на то, что речь может идти о скрытых отчислениях прибыли.
Кроме того, на коммерческую фирму будет возложена обязанность подавать в Налогово-таможенный департамент декларацию о кредитах, выданных упомянутым лицам в течение предшествовавшего квартала, и об их возврате.
Более низкий подоходный налог на регулярные дивиденды
С 1 января вступают в силу поправки к Закону о подоходном налоге, которыми вводится ставка подоходного налога в 14% на регулярные дивиденды. Более низкую налоговую ставку можно использовать лишь в том случае, если прибыль распределяется между юридическими лицами. Если дивиденды выплачиваются физическим лицам, с фирмы дополнительно будет удерживаться еще 7% подоходного налога.
Регулярными дивидендами считается распределенная прибыль, которая меньше или равна средней обложенной налогом распределенной прибыли за три предшествующие календарных года. Первым годом при расчете средних дивидендов считается 2018-й. Это означает, что в 2019 году более низкую ставку налога можно применить к трети распределенной в 2018 году прибыли. В полном объеме ставку в 14% можно будет применить в 2021 году.
Необлагаемый доход вырастет до 500 евро в месяц
С нового года необлагаемый доход вырастет до 500 евро в месяц. Чтобы вычесть его из облагаемой налогом зарплаты, каждое физическое лицо должно подать работодателю соответствующее заявление. При зарплате до 1200 евро размер необлагаемого дохода составляет 500 евро, при увеличении зарплаты от 1200 до 2100 евро необлагаемый доход уменьшается на 1 евро с каждого 1,80 евро, превышающего сумму в 1200 евро. При зарплате свыше 2100 евро необлагаемый доход равен нулю.
Для работодателя введение нового порядка налогообложения значительно осложнит ситуацию, особенно в тех отраслях, где зарплата постоянно колеблется или ей постоянно сопутствуют нерегулярные доплаты. Во избежание неприятных сюрпризов работодатель сам должен очень точно понимать, как рассчитывается необлагаемый доход, и подробно объяснить это работникам.
При этом необлагаемый доход необходимо рассчитывать для каждого работника индивидуально, а работодатель должен учитывать, что работник может подавать заявление о необлагаемом доходе хоть каждый месяц. Кроме того, работодателям желательно пересмотреть ранее поданные работниками заявления о необлагаемом доходе и рекомендовать им указать меньший необлагаемый доход или вовсе отказаться от его учета. Хотя помочь в более сложном расчете зарплаты могут различные программы, новый порядок расчета налоговой льготы предполагает ежемесячно более тесное общение с работниками, и для работодателей с большим количеством работников это может оказаться серьезной задачей.
Поправки в формах налоговых деклараций
С нового года будут изменены некоторые формы налоговых деклараций, чтобы обеспечить их соответствие изменениям в Законе о подоходном налоге, которые вступят в силу с 2018 года. Например, форма INF 14 будет дополнена третьей и четвертой частью. В третьей части работодатель должен будет отметить сумму необлагаемых расходов, понесенных на улучшение здоровья работников. Кроме того, необходимо будет указывать число работников, которым в течение года эти расходы были компенсированы без учета специальной налоговой льготы. В четвертой части формы INF 14 необходимо будет декларировать суммы кредитов, выданных и возвращенных в течение квартала.
Граница налогообязанности по НСО вырастет
С 1 января 2018 года регистрация в качестве налогообязанного необходима для фирм, чей облагаемый налогом оборот с начала календарного года превышает 40 000 евро вместо прежних 16 000.
Новый Закон о разрешении трудовых споров
С нового года в Комиссии по рассмотрению трудовых споров можно будет решать все споры, связанные с трудовыми отношениями, больше не будет ограничения, согласно которому требование должно проистекать лишь из трудового договора. Это означает, что в Комиссии по рассмотрению трудовых споров можно будет решать и споры, проистекающие из прочих правовых актов, регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем. Например, там можно будет решать споры, связанные с коллективными договорами.
С нового года также будет отменена граница денежных требований, до сих пор составлявшая 10 000 евро. Закон также продлит время рассмотрения заявления, которое с нового года составит 45 дней. Это означает, что, если заявление примут к рассмотрению, Комиссия по рассмотрению трудовых споров в течение этого времени должна будет принять решение. Закон также изменит время оглашения решения, которое с нового года составит вместо прежних 5 рабочих дней 10.
Также будет расширена компетенция руководителя Комиссии по рассмотрению трудовых споров, и ему будет дана возможность решать споры в порядке письменного производства, договорного производства и компромисса. Также руководитель комиссии сможет единолично в письменной форме решать споры на сумму до 6400 евро.
Налоговая среда FIE станет более благоприятной
В качестве важной поправки с нового года верхняя граница соцналога для FIE будет уменьшена до годовой 10-кратной суммы минимальной зарплаты. Более гибкими станут правила расчета минимального обязательства по соцналогу для FIE и расчета выплаты аванса. Например, FIE будет дана возможность уменьшить свое минимальное обязательство по соцналогу в связи с временной нетрудоспособностью. На FIE будут распространены некоторые налоговые льготы, введенные для работников. Например, с нового года у FIE будет возможность освободить от налога расходы на спорт и улучшение своего здоровья в размере 100 евро в квартал. С нового года также будет продлен период переноса убытков FIE с нынешних семи лет до десяти.
Создается новая форма предпринимательства
С нового года люди получат законное основание заниматься мелким предпринимательством без бюрократии. Для этого необходимо открыть в банке предпринимательский счет, и с поступившей на него суммы 20% будет автоматически перечисляться Налоговому департаменту. Тем самым будет покрываться платеж по подоходному налогу, социальному налогу и накопительной пенсии. Однако с дохода, поступившего на предпринимательский счет, нельзя будет списывать расходы, понесенные на его обслуживание. В то же время хорошо, что владелец предпринимательского счета не должен будет подавать в Налогово-таможенный департамент налоговую декларацию и вести бухгалтерию.
Если человек окажет юридическому лицу услугу с помощью предпринимательского счета, юридическое лицо должно будет уплатить со стоимости услуги подоходный налог как фирма. Цель этого – избежать ситуации, когда работа на основании трудового договора с целью уменьшения налоговой нагрузки заменяется оказанием услуги через предпринимательский счет.
Хотя законное основание для создания предпринимательского счета появится с нового года, в начале года у людей не будет возможности его открыть. Предположительно минимум один банк будет предлагать услугу предпринимательского счета во второй половине 2018 года.