Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Истребители НАТО трижды сопровождали российские военные самолеты

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Истребитель F-16. | ФОТО: Murad Sezer / Reuters / Scanpix

В предрождественскую неделю истребители НАТО, несущие дежурство в небе Балтии, трижды взлетали для опознания и сопровождения российских военных самолетов, сообщает Министерство обороны Литвы.

Истребители НАТО сопровождали летевшие над Балтийским морем самолеты-разведчики ИЛ-20 19 и 20 декабря, а также в воскресенье. Все они летели с отключенными транспондерами.

Патрулирование самолетами НАТО воздушного пространства Балтии осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.

Наверх