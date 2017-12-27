Истребители НАТО трижды сопровождали российские военные самолеты

Истребители НАТО сопровождали летевшие над Балтийским морем самолеты-разведчики ИЛ-20 19 и 20 декабря, а также в воскресенье. Все они летели с отключенными транспондерами.

Патрулирование самолетами НАТО воздушного пространства Балтии осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.