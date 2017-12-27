Истребители НАТО трижды сопровождали российские военные самолеты
27 декабря 2017 г., 14:13
В предрождественскую неделю истребители НАТО, несущие дежурство в небе Балтии, трижды взлетали для опознания и сопровождения российских военных самолетов, сообщает Министерство обороны Литвы.
Истребители НАТО сопровождали летевшие над Балтийским морем самолеты-разведчики ИЛ-20 19 и 20 декабря, а также в воскресенье. Все они летели с отключенными транспондерами.
Патрулирование самолетами НАТО воздушного пространства Балтии осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.