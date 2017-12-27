Десять предсказаний о рынке труда на 2018 год

1) Количество вакансий уже в этом году было самом большим за многие годы, но будущий год явно поставит новый рекорд. Для соискателей работы нынешнее время можно назвать золотым – выбор есть, а зарплату можно запрашивать и повыше.

Текучка рабочей силы увеличится, люди будут все больше находиться в поиске. Однако и нехватка рабочей силы означает то, что производство начнет во все ускоряющемся темпе уходить из Эстонии, что, вероятнее всего, вновь приведет к росту безработицы.

2) В следующем году произойдет «классовая реформа». От новой налоговой системы выиграют люди с маленькими зарплатами, богатые ничего особо не потеряют, в среднему классу достанется больше всего. Люди, зарабатывающие больше средней зарплаты по стране, направят свое недовольство на работодателей и будут требовать повышения зарплаты. Поскольку нехватка рабочей силы велика, то можно предсказать продолжение зарплатных ралли.

3) В свете новой налоговой системы в риторике политиков появилось выражение – медианная зарплата, которое для обычного человека ничего не значит. Но о медианной зарплате в будущем году мы будем слышать все больше, поскольку если средняя зарплата растет в хорошем темпе, то получающий ее человек после реформы не облагаемого налогом минимум начнет терять деньги. Именно поэтому находящиеся у власти политики больше не хотят говорить о средней зарплате, вместо этого все чаще упоминают медианную зарплату.

4) Переход на OÜ получит новый толчок, поскольку у многих людей снизится реальная зарплата и чувство несправедливости вызовет во многих протест. Мелкое предпринимательство выгодно своим существованием для экономики, и является весьма растущей тенденцией в развитых странах, чтобы вместо работы на одном месте человек мог продавать свои услуги нескольким фирмам. Весьма вероятно, что если до сих пор в мелком предпринимательстве вместо зарплат предпочитали дивиденды, то теперь начнут еще больше «нести расходы».

5) Суть работы изменится, и наряду с зарплатой для работника значительной мотивацией станет удобство рабочего графика. Однако действующий в Эстонии Закон о трудовом договоре больше подходит для века мануфактур, и не подходит для различных гибких форм труда. Начинающийся год еще не принесет существенных перемен в законодательстве, но мало-помалу начнет двигаться в эту сторону.

В позитивном смысле на первый план можно вывести реформу родительских зарплат, которая даст возможность зарабатывать существенный доход во время выплаты компенсации, не теряя в ее сумме. Это в свою очередь подтолкнет молодых матерей хотя бы с частичной нагрузкой раньше возвращаться на рынок труда.

6) Спортсмены-любители выиграют, поскольку компенсация на занятие спортом от работодателя будет освобождена от спецналога. Правда, свобода от налога касается лишь 100 евро в квартал, но речь все же о шаге вперед, если учесть, что эту тему обсуждали более двух десятков лет. Будет ли занимающийся спортом работник в наступающем году меньше болеть – это вопрос, но через год – точно, и будем надеться, что спортсменов будет только прибывать.