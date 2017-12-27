Десять предсказаний о рынке труда на 2018 год

Работники предприятия по работе с персоналом Manpower Eesti составили прогноз для местного рынка труда на наступающий год.
1) Количество вакансий уже в этом году было самом большим за многие годы, но будущий год явно поставит новый рекорд. Для соискателей работы нынешнее время можно назвать золотым – выбор есть, а зарплату можно запрашивать и повыше.
Текучка рабочей силы увеличится, люди будут все больше находиться в поиске. Однако и нехватка рабочей силы означает то, что производство начнет во все ускоряющемся темпе уходить из Эстонии, что, вероятнее всего, вновь приведет к росту безработицы.
2) В следующем году произойдет «классовая реформа». От новой налоговой системы выиграют люди с маленькими зарплатами, богатые ничего особо не потеряют, в среднему классу достанется больше всего. Люди, зарабатывающие больше средней зарплаты по стране, направят свое недовольство на работодателей и будут требовать повышения зарплаты. Поскольку нехватка рабочей силы велика, то можно предсказать продолжение зарплатных ралли.
3) В свете новой налоговой системы в риторике политиков появилось выражение – медианная зарплата, которое для обычного человека ничего не значит. Но о медианной зарплате в будущем году мы будем слышать все больше, поскольку если средняя зарплата растет в хорошем темпе, то получающий ее человек после реформы не облагаемого налогом минимум начнет терять деньги. Именно поэтому находящиеся у власти политики больше не хотят говорить о средней зарплате, вместо этого все чаще упоминают медианную зарплату.
4) Переход на OÜ получит новый толчок, поскольку у многих людей снизится реальная зарплата и чувство несправедливости вызовет во многих протест. Мелкое предпринимательство выгодно своим существованием для экономики, и является весьма растущей тенденцией в развитых странах, чтобы вместо работы на одном месте человек мог продавать свои услуги нескольким фирмам. Весьма вероятно, что если до сих пор в мелком предпринимательстве вместо зарплат предпочитали дивиденды, то теперь начнут еще больше «нести расходы».
5) Суть работы изменится, и наряду с зарплатой для работника значительной мотивацией станет удобство рабочего графика. Однако действующий в Эстонии Закон о трудовом договоре больше подходит для века мануфактур, и не подходит для различных гибких форм труда. Начинающийся год еще не принесет существенных перемен в законодательстве, но мало-помалу начнет двигаться в эту сторону.
В позитивном смысле на первый план можно вывести реформу родительских зарплат, которая даст возможность зарабатывать существенный доход во время выплаты компенсации, не теряя в ее сумме. Это в свою очередь подтолкнет молодых матерей хотя бы с частичной нагрузкой раньше возвращаться на рынок труда.
6) Спортсмены-любители выиграют, поскольку компенсация на занятие спортом от работодателя будет освобождена от спецналога. Правда, свобода от налога касается лишь 100 евро в квартал, но речь все же о шаге вперед, если учесть, что эту тему обсуждали более двух десятков лет. Будет ли занимающийся спортом работник в наступающем году меньше болеть – это вопрос, но через год – точно, и будем надеться, что спортсменов будет только прибывать.
7) В этом году квота на ввоз иностранной рабочей силы была заполнена к Ивановой ночи. Если лимит не поднимут, то заполнение квоты в следующем году следует ждать к 1 апреля. Квоты избегут лишь смотрящие сквозь пальцы на законы и налоги строители из Восточной Европы, то есть налоговых мошенничеств и теневой экономики в 1918 году будет намного больше.
8) На крупную роботизацию в Эстонии пока надежды нет, но постепенно машинам передаются простые и рутинные рабочие обязанности. Эффективность труда растет, и хотя Финляндии мы пока в этом плане сильно уступаем, зато уже можем дать фору многим странам Восточной Европы.
9) Работающие пенсионеры начнут реально выходить на пенсию, а значит, рабочих рук станет еще меньше. Таким образом, работоспособность начнут восстанавливать многим людям, которых до сих пор считали неработоспособными.
Поскольку большая часть из них большую часть работ выполнять не могут, в статистике вновь появится высокий уровень безработицы, что в реальности не принесет с собой большого количества потенциальных работников. В то же время, можно надеяться, что кто-то из тех, кто мечется между Эстонией и Финляндией в поисках заработка, вернется на родину, поскольку рабочих мест становится все больше, а зарплаты растут.
10) К следующим рождественским праздникам работящие люди постараются избежать получения премий, опасаясь вляпаться в историю с налогами. В последний день года до урагана недовольства будет оставаться всего 46 дней – тогда начнется декларирование доходов, которое, несмотря на прежние сообщения государственных учреждений, принесет многим (неприятные) сюрпризы.