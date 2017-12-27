В Донбассе начался большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками

Обмен по формуле "306 на 74" проходит на КПП "Майорск" в пригороде Горловки. Как рассказал журналистам представитель совместного центра по контролю и координации, обмен будет производиться на подконтрольной Киеву территории. "Первая группа обмениваемых лиц со стороны ЛНР уже убыла на эту территорию", - заявил он.

Примерно за полтора часа до начала обмена Киев и донецкие республики доставили пленных в точку сбора для последующего трансфера к месту обмена.

"Все идет по плану", - заявил в эфире телеканала НТВ представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук - "Я думаю, что процедура обмена займет от двух до четырех часов, так как много людей, более 300 человек, необходимо проверить документы" (цитата по ТАСС).

Кроме того, как отметил Медведчук, "есть еще около 20 человек, которых украинская сторона привезла для верификации" на месте. "По просьбе ДНР и ЛНР эти люди будут доставлены на точку обмена, чтобы они подтвердили, что отказываются от обмена", - пояснил он.

В конце ноября в Минске состоялся очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, в ходе которого стороны подтвердили готовность осуществить обмен пленными "всех на всех" на основе утвержденных списков.