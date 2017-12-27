Мутко потерял еще один пост

Его сменит Алексей Сорокин, до этого занимавший должность генерального директора оргкомитета. «Я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок», — сказал Мутко.

25 декабря Мутко временно оставил пост главы Российского футбольного союза (РФС). Планируется, что он вернется на эту должность спустя шесть месяцев. Временно исполняющим обязанности главы РФС стал генеральный директор организации Александр Алаев.

В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. В комитете заявили, что чиновник, будучи министром спорта, отвечал за провалы в борьбе с допингом и поэтому должен нести ответственность.