Заработки в Ирландии на грибах: правдивая история

Однако подобное трудоустройство за границей таит множество подводных камней, о которых потенциальным работникам, естественно, не рассказывают, либо упоминают о них вскользь.

Журналистам удалось пообщаться с одной из жительниц Латгалии, которая однажды уже работала на эту фирму в Ирландии некоторое время назад, а именно в 2005 году.

«Не стоит верить всему, что говорят такие работодатели. Это очень тяжелая физическая работа с риском для здоровья. Если есть возможность подыскать там другую работу, лучше это сделать», - рассказала она.

- Как вы попали на сбор грибов в Ирландии?

- Я поехала туда вместе с коллегой на три месяца, чтобы подзаработать. Мы уже немолоды, нам обеим на тот момент было уже 50 с хвостиком, но еще достаточно крепкие и физической работы не боялись, понимали, что без знания языка нам другое все равно не светит. Уговорила нас поехать знакомая, у которой там дочка.

Та обещала к нашему приезду и работу нам подыскать, и жилье. Мы поверили. Но, когда мы приехали, оказалось, что жить-то нам есть где (в дешевой гостинице вчетвером в одном номере), а вот работы нет. Пришлось искать самим. Так мы потеряли несколько недель. Ходили по объявлениям из русскоязычной газеты с объявлениями в Дублине. Каких-то работодателей к нам подсылала эта самая дочка знакомой. Так мы и попали на ферму по выращиванию грибов: я и коллега (мы медики) из Латвии, одна полька и одна женщина с Украины. Всю тяжесть этой работы почувствовали уже в первые дни.

- Работодатель обещает хорошие условия - от пяти до восьми рабочих часов в день и скользящий график. Условия лучше, чем в Латвии...

- Нам тоже так говорили. Официально все так и есть. Максимум восемь рабочих часов в день. Чтобы зафиксировать проведенные на рабочем месте часы, пробиваешь специальную карточку. Но проблема в том, что для того, чтобы получить обещанный минимум, нужно сделать норму, а она не маленькая.

К тому же нужно не просто нарезать большое количество килограммов грибов в час, а еще успеть за это же время и рассортировать их по размеру, весу и сорту. Выполнить норму крайне сложно, а без этого ты обещанную сумму не получишь. И получалось так, что некоторым приходилось оставаться и заканчивать собирать нужное количество килограммов грибов уже после официального окончания рабочих часов, и после того, как ты пробил карточку, все эти лишние два-четыре часа не оплачивались. Их как будто не было.

Объем собранного еще зависел от сорта грибов, которые нужно собрать - с большими было проще, с маленькими - весовую норму набрать было намного сложнее. Могли и отстранить от работы на несколько дней, если плохо справлялся. О том, чтобы поработать лишнее время, чтобы именно заработать побольше, даже речи не шло. Все, кто работал (мы, польки, литовки, украинки, ирландки - последним, кстати, почему-то платили больше), старались выполнить хотя бы минимальную норму. Мешали заработать и незапланированные выходные.