Заработки в Ирландии на грибах: правдивая история

Недавно представители компании SMP Mushrooms провели ряд встреч в разных городах Латвии, призывая жителей поехать на работу в Ирландию. Безработным предлагают собирать в теплицах грибы. Зарплату обещают 9,25 евро в час. «Однако зависит заработная плата от того, как быстро люди работают. Минимум, который хотят фермеры — чтобы было 26 кг за час. Таким образом, кооператив обещает зарплату почти в две тысячи евро в месяц. Это если пройдете испытательный срок и будете собирать столько, сколько нужно. График скользящий: от пяти до восьми часов. Иногда бывает и по девять-десять часов, но очень редко», — рассказали представители компании. Об этом пишет портал rezekneszinas.lv.
Однако подобное трудоустройство за границей таит множество подводных камней, о которых потенциальным работникам, естественно, не рассказывают, либо упоминают о них вскользь.
Журналистам удалось пообщаться с одной из жительниц Латгалии, которая однажды уже работала на эту фирму в Ирландии некоторое время назад, а именно в 2005 году.
«Не стоит верить всему, что говорят такие работодатели. Это очень тяжелая физическая работа с риском для здоровья. Если есть возможность подыскать там другую работу, лучше это сделать», - рассказала она.
- Как вы попали на сбор грибов в Ирландии?
- Я поехала туда вместе с коллегой на три месяца, чтобы подзаработать. Мы уже немолоды, нам обеим на тот момент было уже 50 с хвостиком, но еще достаточно крепкие и физической работы не боялись, понимали, что без знания языка нам другое все равно не светит. Уговорила нас поехать знакомая, у которой там дочка.
Та обещала к нашему приезду и работу нам подыскать, и жилье. Мы поверили. Но, когда мы приехали, оказалось, что жить-то нам есть где (в дешевой гостинице вчетвером в одном номере), а вот работы нет. Пришлось искать самим. Так мы потеряли несколько недель. Ходили по объявлениям из русскоязычной газеты с объявлениями в Дублине. Каких-то работодателей к нам подсылала эта самая дочка знакомой. Так мы и попали на ферму по выращиванию грибов: я и коллега (мы медики) из Латвии, одна полька и одна женщина с Украины. Всю тяжесть этой работы почувствовали уже в первые дни.
- Работодатель обещает хорошие условия - от пяти до восьми рабочих часов в день и скользящий график. Условия лучше, чем в Латвии...
- Нам тоже так говорили. Официально все так и есть. Максимум восемь рабочих часов в день. Чтобы зафиксировать проведенные на рабочем месте часы, пробиваешь специальную карточку. Но проблема в том, что для того, чтобы получить обещанный минимум, нужно сделать норму, а она не маленькая.
К тому же нужно не просто нарезать большое количество килограммов грибов в час, а еще успеть за это же время и рассортировать их по размеру, весу и сорту. Выполнить норму крайне сложно, а без этого ты обещанную сумму не получишь. И получалось так, что некоторым приходилось оставаться и заканчивать собирать нужное количество килограммов грибов уже после официального окончания рабочих часов, и после того, как ты пробил карточку, все эти лишние два-четыре часа не оплачивались. Их как будто не было.
Объем собранного еще зависел от сорта грибов, которые нужно собрать - с большими было проще, с маленькими - весовую норму набрать было намного сложнее. Могли и отстранить от работы на несколько дней, если плохо справлялся. О том, чтобы поработать лишнее время, чтобы именно заработать побольше, даже речи не шло. Все, кто работал (мы, польки, литовки, украинки, ирландки - последним, кстати, почему-то платили больше), старались выполнить хотя бы минимальную норму. Мешали заработать и незапланированные выходные.
- Внеплановые выходные - это как?
- Это когда, тебе говорят, что завтра и послезавтра, а то и дольше, на работу не надо выходить, потому что работы нет. Грибы часто болеют, т.к. химия запрещена. Тогда всю теплицу вырывают, а потом засевают заново. Это время приходится ждать. Его, конечно, никто не оплачивает. Получается, что ты и правда работаешь иногда два-три дня в неделю. Но и оплата тоже соответственно уменьшается.
- Вы сказали, что данная работа вредит здоровью.
- Да. Среда для выращивания грибов в теплицах создана соответствующая - очень влажно. Отсюда многие болезни. Но самые ужасные случаи - это страшнейшая аллергия на споры грибов. Некоторым пришлось уехать, потому что работать дальше было просто опасно для жизни. Да и в целом очень тяжело в полутьме во влажной теплице практически не разгибаясь целый день резать грибы. И то, что ты все равно заработаешь только минимум, тоже оптимизма не добавляло. Удручало и отношение руководящих к нам - как к рабам. Может, сейчас что-то и поменялось, но тогда именно так было.
- Заработать-то удалось?
- Удалось. Все зависело от количества отработанных дней. Бывало, что работали всего пару дней в неделю из-за того, что теплицы по новой засевали. Но я высылала домой каждую неделю сумму, равную нескольким своим зарплатам в Латвии. Проживание в Ирландии было недорогим (потому что жили в деревне за городом), продукты там тоже стоили дешевле, чем в Латвии. На заработанные деньги сделали небольшой ремонт в доме, купили какие-то необходимые вещи.
- Много ли жителей Латвии работало на ферме?
- Тогда не очень, больше полек, литовок... Текучка была очень большая. Молодежи почти не было, в основном работали люди ближе к 40 и старше. Молодые знают английский хотя бы минимально, а это дает возможность устроиться на места чуть получше.
Мы, когда ехали, на сказку не надеялись, знали, что едем на физическую работу, осознавали, что будет тяжело. Просто зарплаты у нас такие мизерные, что ничего себе позволить не можешь. Кто на что зарабатывал: кто на жизнь, кто на ремонт, кто - для того, чтобы помочь детям. У каждого своя ситуация.
Но мне бы хотелось призвать наших жителей, особенно наше поколение, хорошо подумать и все взвесить, прежде чем соглашаться на такую работу. Возможно, в той же Ирландии есть работа хоть немного полегче. Я ничего не скрывала, я рассказала вам все, как было на ферме, когда я там работала, о том, как происходит весь этот процесс, какие есть тонкости, проблемы и неожиданности. Просто, чтобы люди были готовы к этому и знали, на что идут.
Работодатели ведь обо всем этом никогда не расскажут. Наших людей они зовут, мне кажется, потому что мы более ответственные, особенно поколение постарше. Ирландки, которые работали с нами, как только время заканчивалось, все бросали и уходили, а мы работали, пока не вырабатывали норму.
Не приучены мы бросать работу недоделанной. Конечно, мы там нужны исключительно как дешевая и исполнительная рабсила, и никто нас там не ждет с распростертыми объятиями, чтобы дать нам золотые горы за просто так. Деньги там тоже достаются тяжело. И это надо иметь в виду.