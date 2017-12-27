Картина дня: цены на бензин, странная акция в торговом центре и конец блюющего ежика

Новый год принесет невиданные цены на бензин

Ситуация на мировых рынках и повышение акциза на топливо в Эстонии обернутся в наступающем году ценами на бензин, которые превысят 1,3 евро за литр. Таких цен в нашей стране не было уже более трех лет. Читать далее...

15 важнейших налоговых изменений

В новом году вступит в силу более 350 правовых актов, среди которых есть несколько важных для предпринимателей и простых жителей налоговых поправок. Читать далее...

Странная акция в столичном торговом центре

В социальных сетях приобретает популярность предстоящее мероприятие, в рамках которого призывают столкнуть с постамента фонтана огромный шар, расположенный в торговом центре Rocca al Mare. Читать далее... Если поток информации от официальных учреждений и организаций на ПБК сократится, нужно найти действующую альтернативу этому каналу, пишет профессор Тартуского университета эксперт по коммуникационным исследованиям Трийн Вихалемм. Читать далее...

Споры вокруг ПБК

Клеймением ПБК не достигается ничего, кроме того, что часть русскоязычного населения становится еще более восприимчивой к враждебной Эстонии пропаганде, а кризис доверия все углубляется, пишет центрист, член совета района Мустамяэ Всеволод Юргенсон. Читать далее...

Пропала 15-летняя девушка

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летней Шерелин, которую последний раз видели около недели назад в Вильянди. Читать далее...

Десять предсказаний о рынке труда на 2018 год

Работники предприятия по работе с персоналом Manpower Eesti составили прогноз для местного рынка труда на наступающий год. Читать далее...

Спецоперация на фабрике "Меньшевик"

Полиция и Росгвардия принимают меры к задержанию бывшего владельца кондитерской фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, устроившего стрельбу утром 27 декабря. Читать далее...

Тийна Кауквере: бессмысленный мусор, читать который не обязательно

Если читатели начнут уважать себя и свое время и перестанут кликать в Интернете на всякий мусор, это здорово поможет в деле очищения журналистики, пишет Тийна Кауквере. Читать далее...

Ежика, которого стошнило, больше нет

В понедельник появилось сообщение, что созданный дизайнерами EAS и вызвавший на себя шквал критики и откровенные издевательства мотив валуна, прозванный в народе блюющим ежиком, больше не используется. Читать далее...

Семейные врачи критикуют центры здоровья

Если политики и чиновники возлагают большие надежды на центры здоровья, создаваемые за европейские деньги, то столичные семейные врачи назвали этот проект «провалом года», так как, по их мнению, деньги просто заливают в бетон. Читать далее...

Лечение зависимых в Ида-Вирумаа берут под жесткий контроль

Институт развития здоровья и Ида-Вируская центральная больница начали совместный проект по организации лечения и реабилитации подростков с наркотической зависимостью в регионе. Читать далее...