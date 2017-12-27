Легендарный футболист стал президентом одного из беднейших государств мира

Веа опередил Джозефа Бокая в 12 из 15 округов. Бокай, который на протяжении последних 12 лет занимал пост вице-президента, одержал победу лишь в двух округах.

"Я благодарен своей семье, своим друзьям и своим сторонникам, которые помогали мне во время кампании в течение выборов", – написал Веа на своей странице в Твиттере.

В первом туре, который проходил 10 октября, Веа набрал 38,4 процента голосов, Бокай – 28,8 процента. Отметим, что 51-летний Веа является первым и единственным африканцем, который смог выиграть "Золотой мяч".

Либерия — самая бедная страна Западной Африки и третья по этому показателю в мире. Кроме того, в Либерии уровень безработицы составляет 85 % населения. Такой уровень безработицы является одним из высочайших в мире.