Zara закрывает магазины в Европе. Коснется ли это Эстонии?

Ранее СМИ сообщали, что Zara выставила на продажу 16 магазинов в Европе: 14 из них расположены в Испании и два — в Португалии, пишет "Собака.ру".

Чтобы выяснить, доберется ли волна ликвидации масс-маркет брендов до Эстонии, Rus.Postimees обратился в местное представительство Zara, где нам сообщили, что закрывать эстонские магазины пока не планируется.

"По эстонским магазинам у нас пока нет никаких изменений", - заверил нас представитель компании, добавив, что никаких перемен пока не предвидится и во всем Балтийском регионе.

Напомним, в 2011 году Амансио Ортега оставил должность руководителя Inditex — компании, которая занимается ритейлом марок. Ее президентом стал Пабло Исла, который сегодня занимает третье место в списке лучших руководителей в мире по версии Harvard Business Review. Уход Ортега из собственной фирмы не помешал ему в 2016 году стать самым богатым человеком на планете — по подсчетам Forbes он обогнал Билла Гейтса на 100 миллионов долларов.