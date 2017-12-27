Фото: перед посетителями Mustamäe Selver открылась странная картина

По словам пресс-секретаря Selver Карла-Вильяма Вазерика, заказ хлебобулочных изделий на период праздников в этом году был сделан с учетом продаж в аналогичные периоды предыдущих лет. Однако, в отличие от прошлого года, спрос на хлебобулочные изделия в этом году превысил все прогнозы. Это и привело к ситуации, запечатленной на фото.

"Сейчас товары снова на прилавках, в будущем мы будем избегать подобных ошибок. Приносим свои извинения перед всеми клиентами, которым эта ситуация причинила неудобства", - сказал Вазерик.