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Фото: перед посетителями Mustamäe Selver открылась странная картина

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ФОТО: Lugeja pilt

Читатель Postimees отправил в редакцию снимок, сделанный 25 декабря у хлебных стеллажей в таллиннском Mustamäe Selver: на них царила пустота.

По словам пресс-секретаря Selver Карла-Вильяма Вазерика, заказ хлебобулочных изделий на период праздников в этом году был сделан с учетом продаж в аналогичные периоды предыдущих лет. Однако, в отличие от прошлого года, спрос на хлебобулочные изделия в этом году превысил все прогнозы. Это и привело к ситуации, запечатленной на фото.

"Сейчас товары снова на прилавках, в будущем мы будем избегать подобных ошибок. Приносим свои извинения перед всеми клиентами, которым эта ситуация причинила неудобства", - сказал Вазерик.

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