Миксер: не бойтесь, нашим отношениям с США ничто не угрожает

“Прежде всего стоило бы привести в порядок кое-какие факты, - прокомментировал Миксер уменьшение бюджетных вливаний в ООН со стороны США, - на самом деле, еще в октябре сообщалось, что основной бюджет будет уменьшен на 200 миллионов долларов. Евросоюз захотел урезать его еще на 170 миллионов”.

“Речь идет о процессе, который начался намного раньше”, - заметил министр иностранных дел о голосовании в Генассамблее, на котором не было поддержано предложение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

“Теперь была достигнута договоренность о сокращениях в меньшем объеме, которых хотели и Евросоюз, и США, - уточнил Миксер, - однако речь, естественно, идет о значительных сокращениях”.

Министр добавил, что США еще летом хотели уменьшить бюджет миротворческой миссии ООН в связи с тем, что миротворцы оказались замешаны в скандалы с притеснениями и сексуальными преступлениями.

Таким образом, уменьшение бюджета не стало реакцией на голосование, состоявшееся на прошлой неделе.

Эстония проголосовала против решения Трампа

В мирном процессе на Ближнем Востоке Эстония, по словам министра, оставалась последовательной, и вызвавшее недовольство внутри страны голосование на Генассамблее это подтверждает.

“Совбез ООН и ранее принимал резолюции, которые не предусматривают никаких односторонних изменений в статусе Иерусалима. О его статусе страны могут договориться в двустороннем порядке, и мы или другие члены международной общественности не должны занимать позиции относительно того, какой должна быть окончательная договоренность”.

“Это нельзя диктовать со стороны, к этому необходимо прийти в ходе двусторонних переговоров”.

“Конечно, в таких декларациях есть внутриполитический элемент”, - прокомментировал Миксер заявление Дональда Трампа, в котором тот признал Иерусалим столицей Израиля, выполнив тем самым обещание, данное в ходе предвыборной кампании.

“По этой части Евросоюз не занимает позиций, как выполнить то или иное предвыборное обещание”, - добавил он.

“Однако оправдано беспокойство Евросоюза относительно того, повлияет ли это решение на ситуацию с безопасностью в регионе, которого это касается. Если религиозные чувства будут полыхать еще больше, и экстремистские группировки получат еще больше подпитки для своей экстремистской деятельности, это окажет непосредственное влияние на безопасность в Европе”.

Одно голосование Эстонии не угрожает

“Не бойтесь, - успокоил Миксер, - множество этих страхов относительно того, куда движутся Соединенные Штаты, годами носилось в воздухе. Эти страхи беспочвенны – единству демократического мира не угрожает никакое отдельное голосование”.

“Как США остаются самыми важными союзниками для Эстонии и Евросоюза, так и Европа остается самым единодушным и ценным союзником США”.

“Меньше страха и больше конструктивной работы, чтобы погасить очаги кризисов так, чтобы это нанесло как можно меньше дополнительного ущерба”, - призвал Миксер.