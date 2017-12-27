Что ждет вас 31 декабря на площади Вабадузе

«То, что произойдет 31 декабря, станет особенно примечательным. Вместе с участниками мероприятия и следящими за программой из дома телезрителями и радиослушателями создадим особенную энергию, с которой начнем юбилейный год с его множеством событий и подарков», - сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа.

«В сотрудничестве с ЭР100 и ERR управа Кесклинна проведет в центре Таллинна более масштабный концерт, чем были до сих пор, на котором выступят популярные и многими любимые эстонские артисты, со своим новогодним обращением выступит президент», - отметил старейшина управы Кесклинна Владимир Свет.

«Благодаря каналам ETV, Vikerraadio и Raadio 2 все телезрители и радиослушатели смогут окунуться в самую гущу событий, свои поздравления передадут и находящиеся за рубежом известные эстонские деятели разных областей», - добавила главный редактор развлекательных программ ERR Кармель Килланди.

Эстонское телерадиовещание начнет трансляцию с площади Вабадузе в 11.00, а самый масштабный за все годы концерт на главной площади Таллинна начнется в 21.30. Кульминацией вечера станет новогоднее поздравление президента и салют. По словам отвечающего за музыкальную часть концерта Данеля Пандре, на сцене ожидаются DJ Андрес Пуусепп, Геттер Яани, Иво Линна, Анне Вески, Марью Лянник, Smilers, а также сюрприз, имя которого до поры раскрывать не хотят.

По словам руководителя Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийта, для успешного проведения мероприятий очень важно обеспечение их безопасности, за что отвечают Кесклиннаское отделение полиции и охранная фирма Meeskond Security. Для большей безопасности на время мероприятия площадь Вабадузе будет обнесена забором, а люди будут запускаться внутрь через семь входов. Прилегающие улицы перекроют бетонными препятствиями и введут двухчасовой запрет на полет дронов.

На мероприятия можно будет попасть только не имея при себе алкоголя и пиротехники. Во время мероприятий общественный транспорт будет ходить по графику, составленному на период праздников. Более подробно с организационными вопросами можно ознакомиться здесь.