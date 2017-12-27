Традиции: Новый год по-итальянски

Только представьте себе: 13% итальянцев полностью меняют новогоднее убранство дома каждый год. Покупают абсолютно все новое: игрушки, гирлянды, предметы декора. Еще 17% имеют привычку мастерить рождественские украшения своими руками, а чуть ли не две трети опрошенных итальянской редакцией Houzz, а это 60% респондентов, собираются купить хотя бы одну новую елочную игрушку в этом году.

С рождественскими декорациями и традициями празднования в Италии связано немало старинных преданий и диковинных легенд. Читайте о них ЗДЕСЬ.