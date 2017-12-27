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Традиции: Новый год по-итальянски

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ФОТО: Scanpix

По давней новогодней традиции итальянцы выбрасывают из окон на улицы старые вещи: одежду, мебель, посуду и прочее. Считается, что в Новом году счастье улыбнется тому, кто избавится от большего количества хлама. Но есть еще одна традиция, пишет Houzz.ru.

Только представьте себе: 13% итальянцев полностью меняют новогоднее убранство дома каждый год. Покупают абсолютно все новое: игрушки, гирлянды, предметы декора. Еще 17% имеют привычку мастерить рождественские украшения своими руками, а чуть ли не две трети опрошенных итальянской редакцией Houzz, а это 60% респондентов, собираются купить хотя бы одну новую елочную игрушку в этом году.

С рождественскими декорациями и традициями празднования в Италии связано немало старинных преданий и диковинных легенд. Читайте о них ЗДЕСЬ.

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