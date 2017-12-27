Фото: знаки о платных дорогах уже появились на эстонско-латвийской границе

До сих пор не взимавшаяся в Эстонии плата за пользование дорог в случае более тяжелых и загрязняющих воздух грузовиков может составлять для собственника до 1300 евро в год.

Эстонские транспортные предприятия грозили, что налог для грузовиков в итоге придется оплачивать всем жителям страны, поскольку подорожает и товар, который перевозят на этих грузовиках.

В Европе дорожный налог довольно распространен. Его введение в Эстонии министр экономики Кадри Симсон обосновала тем, что владельцы тяжелых грузовиков платят за пользование дорогами за границей, помогая тем самым содержать чужие шоссе. В то же время заграничные перевозчики не платят за пользование нашими дорогами. Государство хочет покончить с этой ситуацией.

В то же время плата за использование дорог ударит по эстонским транспортным фирмам. Например, владелец фирмы Mullo Transport AS, насчитывающей около 50 грузовиков, Яак Муллер сказал Postimees, что его фирме придется платить до 60 000 евро в год нового налога. Хотя, будучи международным перевозчиком, он привык к дорожному налогу, больше всего его раздражает то, что эстонское государство одновременно взимает налог с тяжелых грузовиков, вес которых превышает 12 тонн.