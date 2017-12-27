Фото: знаки о платных дорогах уже появились на эстонско-латвийской границе

Знаки, предупреждающие о плате за пользование дорогами, уже появились на эстонско-латвийской границе. Новый налог для грузовиков вступает в силу с 1 января.
До сих пор не взимавшаяся в Эстонии плата за пользование дорог в случае более тяжелых и загрязняющих воздух грузовиков может составлять для собственника до 1300 евро в год.
Эстонские транспортные предприятия грозили, что налог для грузовиков в итоге придется оплачивать всем жителям страны, поскольку подорожает и товар, который перевозят на этих грузовиках.
В Европе дорожный налог довольно распространен. Его введение в Эстонии министр экономики Кадри Симсон обосновала тем, что владельцы тяжелых грузовиков платят за пользование дорогами за границей, помогая тем самым содержать чужие шоссе. В то же время заграничные перевозчики не платят за пользование нашими дорогами. Государство хочет покончить с этой ситуацией.
В то же время плата за использование дорог ударит по эстонским транспортным фирмам. Например, владелец фирмы Mullo Transport AS, насчитывающей около 50 грузовиков, Яак Муллер сказал Postimees, что его фирме придется платить до 60 000 евро в год нового налога. Хотя, будучи международным перевозчиком, он привык к дорожному налогу, больше всего его раздражает то, что эстонское государство одновременно взимает налог с тяжелых грузовиков, вес которых превышает 12 тонн.
Плата за использование дорог
Кто должен платить?
С января придется платить за пользование дорогами владельцам грузовиков весом свыше 3,5 тонны, которые ездят по общественным дорогам.
Обязаны будут платить и владельцы эстонских грузовиков, и владельцы тех грузовиков, которые зарегистрированы за границей.
Ставка налога зависит от полной массы грузовика и его прицепа, числа осей и класса выхлопных газов.
Шкала начинается от 10 евро за день и заканчивается годовой платой в 1300 евро.
Оплата дает право пользования дорогой в течение определенного времени.
Заплатить можно уже с 20 декабря.
Где можно заплатить?
На портале teetasu.ee круглосуточно.
В бюро самообслуживания Дорожного регистра по банковской ссылке в компьютере для клиентов или по кредитной карте.
В кассе на погранпунктах в Нарве, Лухамаа и Койдула круглосуточно наличными или карточкой, за исключением American Express.
На компьютере в бюро самообслуживания Налогово-таможенного департамента или по карточке там же, за исключением American Express.
Департамент шоссейных дорог ведет переговоры, чтобы можно было платить и, например, на заправках.