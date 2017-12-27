Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Президент вместе с канцелярией на месяц переедет в Нарву

5
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Керсти Кальюлайд | ФОТО: VPK / Facebook

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообещала на месяц переехать работать в Нарву вместе с президентской канцелярией после окончания строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого запланировано на 17 ноября 2018 года, пишет Rus.err со ссылкой на новогоднее интервью Кальюлайд ETV+, которое выйдет в эфир 30 декабря в 20:10.

"Кстати, я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, когда (фонд) Vaba Lava закончит строительство своего здания, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву", - сказала президент, добавив, что с Нарвой ее связывают многие позитивные воспоминания.

"Я очень люблю Нарву. Отец моего единокровного брата (старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда - ред.) вырос в Нарве, и у меня не было более интересных экскурсий, чем вместе с ним по Нарве", - сказала она.

Строительство театрального комплекса Vaba Lava на территории бывшего завода "Балтиец" началось 19 декабря 2017 года: в здании планируется построить театральный зал black-box, который вместит более 220 зрителей, студию национального телерадиовещания (ERR), детский театр "Ильмарине", офисы, кафе и галерею, открытие комплекса запланировано на 17 ноября 2018 года.

Наверх