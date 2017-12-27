Президент вместе с канцелярией на месяц переедет в Нарву

"Кстати, я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, когда (фонд) Vaba Lava закончит строительство своего здания, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву", - сказала президент, добавив, что с Нарвой ее связывают многие позитивные воспоминания.

"Я очень люблю Нарву. Отец моего единокровного брата (старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда - ред.) вырос в Нарве, и у меня не было более интересных экскурсий, чем вместе с ним по Нарве", - сказала она.

Строительство театрального комплекса Vaba Lava на территории бывшего завода "Балтиец" началось 19 декабря 2017 года: в здании планируется построить театральный зал black-box, который вместит более 220 зрителей, студию национального телерадиовещания (ERR), детский театр "Ильмарине", офисы, кафе и галерею, открытие комплекса запланировано на 17 ноября 2018 года.