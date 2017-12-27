В Индийском океане спасли поляка, который семь месяцев дрейфовал на самодельном корабле

По словам Рекета, 20 мая он отплыл с территории Коморских островов, что находятся у восточного побережья Африки, и направился в ЮАР. Мужчина передвигался на спасательной шлюпке с пассажирского судна, которую купил три года назад в Индии и собственноручно усовершенствовал. Однако в начале путешествия на лодке сломался двигатель, у скромных средств связи быстро села батарейка, и моряк волею ветров дрейфовал в Индийском океане, пока его не обнаружили, передает The Local.

Лодку Рекета случайно заметили в понедельник утром у северного берега Реюньона с проплывавшей мимо яхты, штурман которой вызвал спасательные службы.

Мужчина смог выжить, несмотря на то, что запасов еды у него было всего на месяц. Збигнев рассказал, что раз в день ел суп-лапшу, а также то, что ему удавалось выловить в море.

Отмечается, что единственным компаньоном поляка на протяжении этого экстремального путешествия была кошка Самира, с которой они подружились на Коморах. Дожила ли она до спасения, не уточняется.

Рекет также рассказал, что ранее жил в США, но в 2014 году перебрался в Индию, купив там лодку в городе Аланг. В Америку уже было не вернуться, так как истек срок действия его гринкарт, и мужчина решил отплыть в Индонезию. Однако то путешествие тоже было не очень удачным - в пути сломалась мачта и лодку прибило к Коморам.

Два года он прожил на этих островах, пытаясь через посольство Польши в Кении вернуться на родину. Но безуспешно: "Они не хотели меня репатриировать. Просто дали мне 150 евро и все", - поведал моряк. Тогда он решил попытать счастье в Южной Африке, добравшись до Дурбана. В итоге же, спустя семь месяцев, оказался в Реюньоне, который входит в заморские регионы Франции.

Как сообщается, местные власти пока проверяют данные моряка, так как его история показалась слишком невероятной. В то же время на руках у него есть все подтверждающие рассказ документы - польский паспорт, американская гринкарта, разрешение на проживание на Коморах.

По словам мужчины, сейчас он подумывает обосноваться на Реюньоне, на что имеет право как гражданин ЕС. "Хочу нормальную жизнь, хочу найти работу, почему бы не остаться здесь", - отмечает он.

VIDEO. La Réunion : un marin polonais secouru après avoir dérivé pendant sept mois dans son embarcation de fortune - Franceinfo https://t.co/9cOc1WiWCS pic.twitter.com/v47gDTWnci — Lubi News (@LubiNews) 27 декабря 2017 г.