Гражданин Эстонии Владимир Поляков на Украине не попал в список обмена пленными

Владимир Поялков был освобожден по приговору суда 18 декабря, с этого времени он находился в фильтарционном лагере в Славяногорске Донецкой области на территории санатория "Зеленая поляна", куда свозили пленных для обмена между между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Обмен пленными состоялся 27 декабря, однако Владимира Полякова и еще шестерых граждан России обменивать не стали.

Адвокат Полякова Татьяна Монтян сказала порталу rus.err.ee, что его не повезли на обмен, хотя ее подзащитный после решения суда является свободным человеком. "Его удерживают без объяснения причин, я понятия не имею, что будет дальше - ему говорят, что поменяют в следующую волну, но когда это произойдет и почему его удерживают (в лагере), никто не объясняет", - сказала она, добавив, что консульские службы Эстонии не интересовались судьбой Полякова.