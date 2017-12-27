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Фото: у машины, принадлежащей волостной управе, прокололи шины

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ФОТО: Maido Ruusmann / Facebook

У стоящего возле горуправы Тырва автомобиля прокололи три шины. Старейшина волости считает, что машина подверглась нападению не случайно.

ФОТО: Maido Ruusmann / Facebook
ФОТО: Maido Ruusmann / Facebook
ФОТО: Maido Ruusmann / Facebook

"Ну что тут поделать! Несмотря на то, что Рождество - мирный праздник, какой-то злоумышленник испортил имущество, принадлежащее волости - у стоящего возле горуправы автомобиля, которым пользовался бывший старейшина волости Хельме, прокололи три шины. Политическая ненависть, или что?", - написал волостной старейшина Тырва Майдо Руусманн в Facebook.

В разговоре с журналистами Lõuna-Eesti Postimees Руусманн уточнил, что об акте вандализма узнали сегодня. По его словам, автомобиль, на котором прежде ездил волостной старейшина Хельме социал-демократ Тармо Тамме, теперь находится в общем пользовании волостной управы.

Причины такого поступка Руусманну неизвестны, но он предположил, что нападение не было случайным. "Рядом были и другие машины, но шины прокололи именно у этой", - заметил он, добавив, что над местом, где стоит автомобиль, не установлена камера видеонаблюдения.

Руусманн пообещал обратиться в полицию, в полиции сообщили, что во время праздников никакой информации из Тырва о проколотых шинах им не поступало.

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