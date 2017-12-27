В супермаркете в Петербурге взорвалась бомба

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту взрыва по ст. 30 ст. 105 УК РФ - "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

"В торговом комплексе в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами", - сказала Петренко "Интерфаксу". По ее словам, следствие намерено проверить все возможные версии происшествия. При этом она подчеркнула, что квалификация уголовного дела пока не меняется

Источник "Интерфакса" в экстренных службах уточнил, что, по предварительной информации, пострадали 10 человек: четверо госпитализированы, еще шестерых осматривают врачи. По данным "Фонтанки", один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

"Информация о происшествии по адресу Кондратьевский проспект, 44 поступила в 18:55 по московскому времени. Специалисты прибыли на место в 19:00. Возгорания нет, все посетители эвакуированы. На месте работают взрывотехники", - цитирует заявление МЧС "Интерфакс". Уточняется, что магазин находится в развлекательном комплексе "Гигант Холл".

По информации СМИ, взрыв произошел в камере хранения, также задев одну из касс. При этом разрушений конструкции здания ТЦ, на первом этаже которого находится супермаркет, нет.

Сейчас на месте происшествия работают около 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция. Кроме того, по словам очевидцев, к "Пятерочке" стянулись спецслужбы. Из здания проводится эвакуация.

По данным Telegram-канала Mash, на полу магазина найдены подшипники - вероятнее всего, речь идет о поражающих элементах в самодельном взрывном устройстве.

На странице сообщества "Питер Онлайн" в социальной сети "ВКонтакте" отмечается, что дыма и пламени в здании не видно. "Много машин скорой и пожарных машин. Все бегают, тянут рукава, выносят пострадавших. Затруднено движение. Площадь Калинина - Лабораторная улица забита спецмашинами", - рассказал автор публикации.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оказать пострадавшим необходимую помощь, сообщил в Twitter его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

Список пострадавших при взрыве

Telegram-канал Mash привел список раненных при взрыве в "Перекрестке":

Александрова Людмила Петровна 1954 г. р.

Аликулов Иврукуд Избекович (в тяжелом состоянии, осколочная рана живота)

Дорофеев Максим Алексеевич 1983 г. р.

Кобелева Инна Алексеевна 1971 г. р.

Литвинова Алла Евгеньевна 1962 г. р.

Лыгин Антон Константинович 1980 г. р.

Соловьева Галина Николаевна 1982 г. р.

Ушакова Елена Викторовна 1964 г. р.