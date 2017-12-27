Хулиган на BMW протаранил Audi на парковке торгового центра и избил водителя ногами

Инцидент произошел на Калли-маантеэ. По сообщению Ляэнеской префектуры, водитель BMW затем избил владельца Audi ногами, пишет Pärnu Postimees.

Полиция начала в отношении случившегося уголовное производство по статье о грубом нарушении общественного порядка.

Этой статьей предусматривается наказание от штрафа до тюремного заключения сроком до пяти лет.