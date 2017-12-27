Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Хулиган на BMW протаранил Audi на парковке торгового центра и избил водителя ногами

2
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Драка. Иллюстративное фото. | ФОТО: Ants Liigus / Pänu Postimees

Вчера в волости Тыстамаа на парковке у торгового центра разгорелся конфликт между двумя знакомыми: один из них - 34-летний водитель BMW - сознательно протаранил Audi A6, принадлежащий 20-летнему мужчине.

Инцидент произошел на Калли-маантеэ. По сообщению Ляэнеской префектуры, водитель BMW затем избил владельца Audi ногами, пишет Pärnu Postimees.

Полиция начала в отношении случившегося уголовное производство по статье о грубом нарушении общественного порядка.

Этой статьей предусматривается наказание от штрафа до тюремного заключения сроком до пяти лет.

Наверх