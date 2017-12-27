Торговый центр Postimaja в Таллинне ждут кардинальные перемены

В Baltic Horizon отметили выгодное местоположение Postimaja — торговый центр находится рядом с объектом недвижимости Coca-Cola Plaza, уже принадлежащим портфелю фонда, кроме того, в ближайшие годы в этом районе будет реализован проект Главной улицы Таллинна.

Для достижения синергии и для составления архитектурного решения в качестве партнера выбрано архитектурное бюро HG Arhitektuur OÜ с работой Rotermann Passage. Планируется изменить внешнее оформление торгового центра, увеличить арендную площадь и сделать более функциональной территорию, находящуюся между Postimaja и Coca-Cola Plaza и кварталом Ротерманна.

Цена покупки всего комплекса по завершении сделки в округленном виде составляет 34,4 млн евро, к которым добавляется налог с оборота и 30,8 млн евро из которых предусмотрены в качестве установленной администратором фонда цены за нынешний денежный поток Postimaja, а также 3,6 млн евро в качестве платы за потенциальный денежный поток от расширения проекта в будущем.

Приблизительная рентабельность приобретаемого денежного потока составляет 6 процентов, а рентабельность общей цены покупки — 5,4 процента. Сдаваемая в аренду площадь Postimaja в общей сложности составляет 9141 кв метр. Якорными арендаторами являются Rimi, H&M, New Yorker, Eesti Post и Myfitness.

Сделка будет доведена до конца после получения разрешения от Департамента конкуренции.

До сих пор Postimaja находился в собственности принадлежащей шведскому инвестору-застройщику Claesson & Anderzén AB фирмы Letona Properties. Шведский концерн искал нового собственника зданию с начала этого года. В феврале этого года газета Postimees писала, что здание выставлено на продажу по цене около 30 млн евро.

По словам крупного предпринимателя Урмаса Сыырумаа, развивающего проекты поблизости от квартала Ротерманна, и он был заинтересован в покупке здания.

Postimaja в течение многих лет оставался одним из знаковых для Таллинна зданий. Оно было построено к Олимпийским играм 1980 года и уже тогда стало известно благодаря установленному в нем эскалатору. Прежде в нем находилась головная контора предприятия Eesti Post.

Здание Postimaja шведская компания Claesson & Anderzén AB купила в 2010 году у Eesti Post за 8 млн евро. К осени 2013 года оно было капитально перестроено под торговый центр.

В качестве одного из элементов сделки входящее в ту же группу и зарегистрированное в Швеции коммерческое объединение CA i Estland AB согласилось подписаться на паи Фонда в размере 2,4 млн евро. В связи с этим управляющая фондом компания взяла на себя обязательство эмитировать определенное количество паев Baltic Horizon Fond в форме неофициально направленного аукциона.

Количество эмитируемых новых паев равняется частному от суммы подписки и чистой стоимости последнего пая Baltic Horizon Fond по состоянию на конец месяца, предшествующего доведенной до конца сделки. Эмитирование и котировка новых паев состоится, как предполагается, после доведения сделки до конца.